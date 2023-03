Aaron Afriat, les yeux rivés sur Mars

Black Immigrant Daily News

Aaron avec sa médaille de l’AIAA après avoir remporté le prix Abe M. Zarem. Photo DR • DR

Le jeune Martiniquais de 25 ans vit son rêve américain. Cet ingénieur doctorant a réalisé une thèse en génie mécanique axée sur la combustion et la fabrication additive de carburants pour fusées et armes à feu, à Purdue University (Indiana). Son objectif ultime est de diriger des équipes de propulsion pour des missions de colonisation humaine sur Mars.

Aaron Afriat, 25 ans, est né en Martinique et a

passé les 13 premières années de sa vie sur l’île. Originaire du

Lamentin, il vivait au Diamant étant petit. Le Diamantinois a

étudié au Séminaire Collège Sainte-Marie de Fort-de-France depuis

ses 6 ans. Puis sa mère, ses deux sœurs et lui ont déménagé à Miami

(États-Unis). Sa famille a vécu 5 ans en Floride. Aaron a d’abord

intégré l’Académie hébraïque RASG de la 4e à la 2nde

puis sa mère a trouvé un programme de baccalauréat international

(IB) dans une école voisine pour le reste de ses années lycée. À 18

ans, l’élégant jeune homme a déménagé à West Lafayette dans

l’Indiana où il a étudié l’ingénierie aérospatiale à Purdue

University, l’une des meilleures écoles d’ingénierie aérospatiale

au monde. Après les académies militaires, c’est cette école qui a

diplômé le plus d’astronautes, dont Neil Armstrong. Au début, Aaron

était très en retard par rapport aux autres qui avaient beaucoup

plus d’années d’expérience en ingénierie que lui. « Il fallait

que je travaille beaucoup plus », confie-t-il. Le natif du

Lamentin est devenu chercheur à 18 ans sous la direction du Dr Main

et du Dr Steven Son, un chercheur renommé en combustion expert qui

a défini la recherche des années 90 dans ce domaine. Par la suite,

l’ancien habitant du Diamant a décidé de réaliser une maîtrise avec

une thèse en génie mécanique axée sur la combustion et la

fabrication additive de carburants pour fusées et armes à feu.

« Le Dr Son m’a motivé davantage à exploiter mes capacités et

j’ai décidé de poursuivre un doctorat dans le domaine »,

précise le jeune Martiniquais. Le titre de sa thèse de doctorat est

« De la théorie à l’application : la fabrication additive et

les performances de combustion des propergols composites à haute

énergie et leur nouvelle alternative sans solvant ». Les

propergols sont des produits de propulsion, constitués…