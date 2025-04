Abinader durcit le ton en annonçant 15 mesures « fermes » contre la migration irrégulière haïtienne 

Fritz Alphonse Jean s’est entretenu avec le secrétaire d’État américain et des dirigeants caribéens sur la crise en Haïti

« Il est temps d’agir avec fermeté et responsabilité » , a martelé Abinader, assurant que les gangs criminels haïtiens ne trouveront « aucun refuge » en territoire dominicain.

Le gouvernement compte également renforcer l’action de la Direction générale de l’immigration avec l’incorporation de 750 nouveaux agents et l’ouverture de bureaux dans toutes les provinces. Une nouvelle unité du Parquet, spécialisée dans les crimes liés à l’immigration, est aussi envisagée.

Selon lui, les multiples crises qui frappent Haïti — politique, sécuritaire, environnementale, économique — ont des répercussions directes sur la République dominicaine. « Aucune de ces crises n’est de notre fait, mais elles ont toutes des conséquences qui nous affectent » , a-t-il déclaré, pointant notamment la pression exercée sur les hôpitaux, les écoles, l’économie et la sécurité publique dominicaine.

Le président dominicain Luis Abinader a annoncé, ce dimanche, une série de 15 mesures strictes visant à endiguer la migration irrégulière en provenance d’Haïti, qualifiée de « fléau » par le chef de l’État. Dans un message adressé à la nation, il a affirmé vouloir « protéger » la République dominicaine et « garantir le respect » de ses lois migratoires, face à une situation qu’il juge préoccupante.

