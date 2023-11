Absente des compétitions depuis 2022, Naomi Osaka veut gagner des titres pour son grand retour fin décembre

​

Absente des compétitions depuis septembre 2022, la japonaise d’origine haïtienne Naomi Osaka sera de retour en décembre et veut gagner des titres.

Absente sur les courts depuis septembre 2022, Naomi Osaka sera de retour en décembre prochain pour participer à la compétition du tournoi WTA 500 de Brisbane (Australie) fin décembre. L’annonce a été faite par les organisateurs sur la page Instagram du tournoi. Toutefois, son entraîneur de performance, Florian Zitzelsberger, a révélé que la joueuse de tennis souhaite redevenir numéro 1 mondiale et gagner des titres.

Naomi Osaka d’origine haïtienne a déclaré: “J’apprécie toujours de lancer ma saison à Brisbane et suis impatiente de faire mon retour. Le Brisbane International est un tournoi vraiment super et il me mettra en condition pour un beau come-back cet été.”

Par ailleurs, son entraîneur de performance, Florian Zitzelsberger, au cours d’un entretien avec Tennis.com, a révélé que la star de tennis veut redevenir numéro un mondiale et gagner des tournois notamment ceux du Grand Chelem. “ La situation dans laquelle Naomi Osaka se trouve aujourd’hui est ce qui rend le travail avec elle si inspirant. Elle veut redevenir numéro 1 mondiale, elle veut gagner des tournois du Grand Chelem. Elle me donne l’impression d’être quelqu’un d’équilibré et de bien dans sa peau. Elle a les pieds sur terre, elle est mature et elle embrasse la beauté de la maternité.”

L’ancienne numéro 1 mondiale de 26 ans a été écartée des terrains en septembre de l’année dernière à cause des soucis de santé mentale et surtout sa période de grossesse. Elle a donné naissance en juillet dernier à une petite fille.

Le tournoi de Brisbane aura lieu en Australie du 31 décembre au 7 janvier 2024. Cette compétition est un moyen permettant aux joueurs de mieux préparer l’Open d’Australie qui se déroule habituellement une semaine plus tard.

