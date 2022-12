The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Fruit d’une intuition g?niale ou d’une ?vidente ma?trise de l’art ? L’un ou l’autre et peut-?tre l’un et l’autre en m?me temps. Toujours est-il qu’en signant cet excellent roman historique, Michel Soukar parvient ? la fois ? instruire, ? s?duire et ? convaincre. ? nous faire d?couvrir une tranche inconnue, mal connue ou habilement dissimul?e de notre histoire. ? capter sans interruption l’attention de lecteurs sollicit?s de partout par une actualit? politique ?poustouflante. ? s?duire par la beaut? de cette symphonie ? huit voix o? les accidents se succ?dent, entrecoup?s de temps de pause, d’allegros et de ralentissements toujours opportuns. ? convaincre aussi, car, la derni?re page lue, les lecteurs ont la certitude d’avoir d?couvert, par le d?tour du roman, un combattant dont les revendications, la vision du monde et les id?es ne m?ritaient pas le triste sort qu’elles ont eu.

Les ?v?nements relat?s

Comme la plupart des oeuvres du genre, ce roman de Michel Soukar tourne autour de faits historiques connus. Dans ce cas-ci, la prise d’armes de Jean-Jacques Acaau en mars 1844 et les combats qu’il a men?s sous les gouvernements de Rivi?re H?rard, de Philippe Guerrier et de Louis Pierrot, avant d’?tre fauch? en 1846 sous la pr?sidence de Jean-Baptiste Rich?. Par-del? ces ?v?nements, le livre nous fait revivre les amours d’Acaau avec Caroline, ses alliances politiques, son proc?s sous Guerrier, les manigances d?ploy?es par le pouvoir central pour le berner jusqu’? ce que le couperet tombe sur sa t?te sous Rich?

Les personnages du drame

Au lieu de retracer un parcours lin?aire d’Acaau en s’en tenant ? la chronologie des ?v?nements, l’auteur prend le chemin du dialogue pour faire parler divers acteurs, notamment : l’homme politique et marionnettiste Beaubrun Ardouin chez qui la connaissance de l’histoire et des hommes a d?velopp? un flair et un sens extraordinaire des r?alit?s; le consul g?n?ral de France en Ha?ti, dont le cynisme et les propos injurieux pr?figurent les attitudes ?quivoques des diplomates actuels des pays amis d’Ha?ti; Caroline Acaau, connue jusque-l? par la chanson qui porte son nom et que les lecteurs ont le plaisir de voir danser une contredanse avec son homme, le mettre en garde contre son entourage et confier ses r?serves ? propos du r?ve d’une soci?t? plus juste.

Les lignes o? Caroline confie ses inqui?tudes sur ce sujet et sur l’avenir de l’enfant qu’elle porte ont une charge ?motionnelle d’autant plus grande qu’elles annoncent un d?nouement que les lecteurs connaissent d?j?. Le suspense nait alors du fait que le lecteur voit approcher ? grands pas le coup de feu final, comme dans une chronique d’une mort annonc?e. Comme s’ils regardaient un film d’action, certains lecteurs se surprendront ? vouloir sauter dans le d?cor pour aller changer le cours des choses.

Nous ne saurions passer sous silence Ma?tre Mullery, d?sign? d’office comme avocat de l’inculp? et qui s’acquitte ? merveille des devoirs de sa t?che devant le tribunal avant d’en devenir presque un ami. C’est d’ailleurs lui qui formulera, quand tout lui semblera perdu, ce voeu devenu le sous-titre du livre : <>

Un autre personnage cl? du roman est Cl?rin, le partisan, l’ami, le complice inconditionnel que personne n’a jamais vu en ?tat d’?bri?t?, en d?pit de ce pr?nom apparemment pr?destin?. Ancien marron et survivant de l’Arm?e indig?ne, Cl?rin est un clandestin n? et il restera fid?le au h?ros jusqu’au bout. Pour compl?ter le cercle des proches, il y a Fr? Joseph, paysan authentique, adepte et pratiquant de naissance du culte ancestral. Virtuose du jonc, il sillonne la campagne pendant la saison des raras et plonge le lecteur au plus profond des traditions paysannes. Il y a aussi le fils de Cl?rin, jamais cit? par son nom et qui, sous l’action combin?e de la torture, de l’attrait d’une certaine somme d’argent et du d?sir de sauver son p?re d’une mort certaine, d?voilera le chemin de la cachette du Commandant d’arrondissement Acaau, devenu du jour au lendemain un vulgaire fugitif.

Dernier, et non des moindres, le chevronn? g?n?ral Samedi T?l?maque dont le style, le mode op?ratoire, les id?es, le cynisme des commentaires d??oivent autant les sympathisants de l’insurg? qu’ils peuvent susciter l’admiration de ses adversaires. C’est ainsi qu’il est pass? ? la post?rit? avec deux visages : celui du g?n?ral sans peur et sans reproche qui a pacifi? ? tout jamais les montagnes du Sud ; celui du dur ? cuir qui a traqu? sans piti? l’insurg? jusqu’? son ultime refuge et enterr? le r?ve paysan d’acc?der ? la propri?t? de la terre pour les adultes et ? l’?ducation pour les enfants.

L’int?r?t d’actualit? du livre

En cette <> qu’est 2022, Michel Soukar ne pouvait pas trouver un meilleur exemple de h?ros pour sensibiliser la population ? certains des gigantesques d?fis de l’heure ; pour mieux saisir l’essence des gouvernements de doublure ; pour discuter de l’opportunit? du recours aux armes ; pour condamner les deux variantes du colorisme que sont le mul?trisme et le noirisme. Pour souligner ?galement la primaut? de la propri?t? des moyens de production dans l’analyse sociologique : N?g rich se milat. Milat p?v se n?g !

En outre, en ayant recours ? la carotte et au b?ton pour pi?ger Acaau et enterrer l’insurrection, Samedi T?l?maque a appliqu? la strat?gie que les Am?ricains utiliseront en 1919 pour rallier le d?lateur Conz? ? leur cause et en finir avec le soul?vement de Charlemagne P?ralte. Celle qui a ?t? ?galement appliqu?e, sans succ?s toutefois, dans les tentatives de d?sarmement et de d?mant?lement des groupes arm?s de la capitale ha?tienne.

Enfin, le conseil de l’avocat Mullery ? Acaau r?sonnera toujours aux oreilles de toutes celles et de tous ceux qui sont pr?ts ? mettre leur vie en jeu pour assurer le triomphe d’une id?ologie, d’un projet national grandiose. Une pens?e ? m?diter et ? r??couter ? chaque carrefour o? il faudra prendre une d?cision aux cons?quences humaines irr?parables.

Michel Soukar a trouv? les mots justes et une recette appropri?e pour tracer un portait v?ridique et l’itin?raire du h?ros corn?lien qu’a ?t? Jean-Jacques Acaau. Il est ainsi parvenu ? tenir les lecteurs par la main pour revisiter avec eux cette tranche fascinante de notre histoire.

Michel Soukar a d?j? en main la formule gagnante qui fera d?couvrir les drames int?rieurs d’autres h?ros de la trempe d’Acaau. Il me vient ? l’esprit le chef rebelle Goman, originaire du Congo, <> d’Andr? Rigaud et dont le combat commenc? d?s 1791 s’est ?chelonn? sur plus de trois d?cennies. La forteresse des Platons o? il a ?t? inhum? avec ses adjoints Malf? et Malfou pourrait devenir, avec un peu d’efforts, une escale d’un instructif circuit historico-touristique du Sud du pays.

Un autre tr?s bon choix serait le chef bien connu de la 4e demi-brigade l’Arm?e de Toussaint, le colonel Dommage, de son vrai nom Rousselot, arr?t? au terme d’un pass? glorieux de luttes r?volutionnaires dans la Grand’Anse. Condamn? ? la pendaison par une commission militaire si?geant au Cap, il sera ex?cut? sur la place d’Armes de cette ville le 3 novembre 1802. C’?tait le lendemain de la mort du g?n?ral Leclerc, ce qui, dans un roman, pourrait bien avoir valeur de pr?sage.

Bonne besogne !

Eddy Cav?

Auteur, traducteur, conseiller en ?dition

Ottawa, le 27 mai 2022