Accepté dans 185 universités, un américain de 16 ans a fait le choix de Cornell à New-York

Un américain de 16 ans accepté dans plus de 185 universités et a reçu 10 millions de dollars d’offres de bourse.

Dennis Barnes âgé de 16 ans a été accepté dans 185 universités américaines et a reçu 10 millions de dollars d’offres de bourse. Le lycéen de l’International High School de la Nouvelle-Orléans a choisi l’université Cornell et envisage de poursuivre des études en informatique, puis aller à la faculté de droit, a rapporté le média américain CNN.

“Je me suis engagé à fréquenter l’Université Cornell et j’ai l’intention de poursuivre des études en informatique et de passer plus tard à la pratique du développement de logiciels”, a-t-il déclaré à CNN avant d’ajouter “Aujourd’hui est une journée passionnante pour moi et ma famille et j’ai hâte de travailler avec le collège d’ingénierie de Cornell au cours de mes études de premier cycle.”

Si Dennis Barnes établit ce record, il déclare au journal américain que ce n’était pas son intention. Il a commencé à postuler en août 2022 et a été accepté dans 185 établissements universitaires. “Au fur et à mesure que je postulais dans plus d’écoles, au fur et à mesure que mon nombre augmentait, avec l’aide financière et les acceptations dans les universités, je suis devenu intrigué”, a déclaré Barnes, ajoutant que lorsqu’on lui a dit qu’il était proche du record, il “l’a juste fait”.

Le jeune américain a révélé pourquoi il a fait le choix de l’université Cornell située à Ithaca, New York. “J’aimerais m’éloigner de la Nouvelle-Orléans. J’aime ma ville, mais je veux m’aventurer et découvrir de nouvelles choses et voir de nouvelles choses que je n’ai jamais vues auparavant”, a-t-il déclaré.

Rappelons que le jeune haïtien Love-Kendy Jourdan a été accepté récemment dans neuf universités américaines et a finalement opté pour la bourse d’étude de Northwestern University classée dans le Top 10 des meilleures universités aux États-Unis. Cette bourse est évaluée à environ 400 000 dollars américains, il va étudier les Sciences Politiques et les Affaires Internationales pendant quatre ans.

