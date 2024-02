Acces Haiti Open, un tournoi visant à remettre le tennis haïtien au premier plan

​

​

La grande finale du tournoi Access Haiti Open opposera Fabien Mevs à Dominique Coicou.

La compagnie Access Haiti a organisé la première édition d’un tournoi de tennis baptisé “Access Haiti Open” qui se déroule au cercle Bellevue depuis le 21 janvier 2024 et prendra fin ce dimanche 4 février. La grande finale mettra en vedette Fabien Mevs et Dominique Coicou . Selon Allen Bayard, PDG de cette compagnie, plus de 87 tennismen ont pris part à cette compétition qui arrive à son terme.

“C’est le plus grand tournoi de tennis depuis plus de 20 ans et même plus”, a lâché Allen Bayard à Juno7. “Il existe beaucoup de talents mais quand ils atteignent l’âge de 15 ans ils sont flanchés pour manque d’encadrement, manque de championnat local et international. Nous souhaitons changer cette situation. Nous luttons pour remettre le tennis haïtien au premier plan”, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Allen Bayard a indiqué que d’autres régions du pays continuent de faire la promotion du tennis dont les Cayes, Petit-Goâve, Limonade, Jacmel et Saint-Marc.

Lors des rencontres des demi-finales, Fabien Mevs a battu Benny Mevs 6-4, 6-0 tandis que Dominique Coicou s’est débarrassé de Jean-Luc Vorbe 6-3, 5-7, 6,1.

Les rencontres sont toujours diffusées sur TeleHaiti Planet Sports, chaîne 246. La grande finale c’est ce dimanche 4 février au Cercle Bellevue.

À lire aussi :

Haïti est en danger, En Avant appelle à une conférence des forces vives du pays