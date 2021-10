Accord de Montana : le Conseil national de transition sera constitue d’ici la fin de la semaine, selon Lesly Voltaire

Dans ses recommandations, l’accord du 30 aout 2021, propose par la Commission pour la recherche d’une solution haitienne a la crise, a prevu la mise en place d’un Conseil national de transition (CNT). Ce conseil, precise Lesly Voltaire de l’organisation politique Fanmi Lavalas, signataire dudit accord, sera transforme en organe de controle de la transition avec l’addition de deux membres par departement afin que tous les departements en fassent partie.

<>, fait savoir Lesly Voltaire a l’emission Panel Magik, sur Magik 9, le mardi 12 octobre 2021. <>, ajoute-t-il.

Le Conseil national de transition, fruit de l’accord de Montana, a pour vocation d’accorder une certaine legitimite aux dirigeants de la transition. <>, souligne le dirigeant de Fanmi Lavalas.

La tache du CNT sera essentiellement de recevoir les candidatures pour les postes de president et de chef de gouvernement, les analyser et choisir les dirigeants de la transition. Les candidats potentiels doivent etre honnetes, integres et jouir d’une certaine reputation de personnes engagees et patriotes. Par ailleurs, les personnes indexees dans le scandale PetroCaribe et les massacres perpetres dans les quartiers populaires ne peuvent pas participer a ce processus, previent M. Voltaire. <>, martele-t-il.

Toutefois, Lesly Voltaire ajoute que l’accord de Montana n’exclut personne. Le Dr Ariel Henry, actuel Premier ministre du pays, peut lui aussi, soutient-t-il, se porter candidat. <>, declare Lesly Voltaire.

<>, avance M. Voltaire. Pour lui, il n’est pas possible de fusionner l’accord du 30 aout avec celui du Premier ministre Ariel Henry. << Notre accord a ete trouve dans un processus de negociation avec tous les secteurs. Les autres accords, ce sont des accords pour des <> >>, rencherit-il, precisant qu’ils ont deja rencontre Ariel Henry et n’enlevent pas la possibilite de le rencontrer a nouveau car, ajoute-t-il, leur vocation, ce n’est pas de prendre la place du Premier ministre mais plutot de doter le pays de dirigeants credibles.

Apres la mise en place du Conseil national de transition, plusieurs scenarios sont envisageables. <>, affirme Lesly Voltaire.