Accord de Montana : le secteur politique identifie quatre potentiels candidats a la presidence et a la Primature

Le forum politique de l’accord de Montana a identifie quatre candidats potentiels aux postes de president et de Premier ministre, a confie au journal Le Nouvelliste l’un d’eux, l’ex-senateur de l’Ouest Steven Benoit, mardi 30 novembre 2021.

Les trois autres personnalites sont l’economiste Fritz Alphonse Jean, le Dr Jean Enold Buteau et l’ex-president du Senat Edgard Leblanc Fils. <>, a indique l’ancien parlementaire, soulignant que conformement a l’accord le secteur social a egalement droit a quatre candidats. <>, a poursuivi Steven Benoit. <>, a-t-il prevenu.

Selon l’accord de Montana, il appartiendra a la CNT de choisir le president et le Premier ministre. La tache du CNT sera essentiellement de recevoir les candidatures pour les postes de president et de chef de gouvernement, les analyser et choisir les dirigeants de la transition. Les candidats potentiels doivent etre honnetes, integres et jouir d’une certaine reputation de personnes engagees et patriotes. Par ailleurs, les personnes indexees dans le scandale PetroCaribe et les massacres perpetres dans les quartiers populaires ne peuvent pas participer a ce processus, ont mis en avant des signataires de cet accord.

