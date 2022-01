Les médecins se succèdent au chevet d’Haïti, mais son état de santé continue de se détériorer.

Ces dernières années, on ne compte plus les visites d’autorités étrangères à Port-au-Prince, les tête-à-tête entre des chefs d’Etat de la région sur le cas d’Haïti, les forums internationaux, et, depuis un certain temps, les accords inter-Haïtiens en vue de la résolution de la crise.

Il y a eu récemment le sommet virtuel de haut niveau convoqué par les Etats-Unis sur…