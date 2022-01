Accords et sommets se suivent, la situation d’Ha?ti se d?t?riore

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les m?decins se succ?dent au chevet d’Ha?ti, mais son ?tat de sant? continue de se d?t?riorer.

Ces derni?res ann?es, on ne compte plus les visites d’autorit?s ?trang?res ? Port-au-Prince, les t?te-?-t?te entre des chefs d’Etat de la r?gion sur le cas d’Ha?ti, les forums internationaux, et, depuis un certain temps, les accords inter-Ha?tiens en vue de la r?solution de la crise.

Il y a eu r?cemment le sommet virtuel de haut niveau convoqu? par les Etats-Unis sur la crise ha?tienne. Avant, il y a eu en septembre dernier, ? l’occasion de la 76e session de l’Assembl?e g?n?rale de l’ONU, ? l’initiative de la R?publique dominicaine, la mise en place de l’Alliance pour le renforcement de l’institutionnalit? d?mocratique r?unissant le Costa Rica, le Panama et la R?publique dominicaine en vue d’une solution ? la crise ha?tienne. Depuis, on ne sait pas ce que devient cette initiative.

Entre-temps, il y a eu l’Accord de Montana, celui de la Primature et l’Accord PEN ainsi qu’une kyrielle d’autres petits accords, de minisommets et bien d’autres initiatives en vue d’un d?nouement de la crise.

En d?pit de tout, personne n’a l’impression qu’Ha?ti est sur la bonne voie. Les probl?mes qui entravent le quotidien des Ha?tiens restent entiers. Les bandits continuent d’op?rer sans ?tre inqui?t?s. La mis?re se renforce. L’avenir n’a jamais ?t? aussi incertain pour les Ha?tiens.

Le Premier ministre Ariel Henry, en charge de la barque du pays depuis l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se, peine ? tenir ses promesses d’am?liorer les conditions de vie de la population, notamment en combattant le kidnapping. Le gouvernement a ?t? en retraite cette semaine pour chercher de l’inspiration. Des annonces ont ?t? faites apr?s la retraite. Faut-il y croire apr?s toutes les promesses non tenues?

Parall?lement ? la retraite gouvernementale, des organisations de la diaspora organisent le Sommet de l’unit? ha?tienne en Louisiane, aux Etats-Unis. Les initiateurs de ce mouvement reconnaissent que le sommet devrait se tenir en Ha?ti, mais que l’ins?curit? les oblige ? faire autrement. Ce sommet tente le pari de fusionner en un seul accord sept accords sur la r?solution de la crise ha?tienne. Vont-ils y arriver ? Attendons la fin du sommet pour avoir la r?ponse.

Il est trop t?t pour dire si cette initiative peut d?boucher sur une solution ? la crise, mais on doit l’esp?rer. Il est de bonne guerre que des Ha?tiens se mettent ensemble pour discuter de l’avenir du pays. Peut-?tre qu’ils inspireront d’autres porteurs d’accords.

L’heure est grave. La communaut? internationale, m?me avec la meilleure volont? du monde, ne pourra rien dans la crise ha?tienne si les Ha?tiens ne manifestent pas la volont? de la r?soudre. Cette volont? doit se manifester ? travers un large compromis, non ? travers un petit accord dans la poche de chaque personnalit?. Les organisations de la diaspora s’en sont-elles rendu compte ?

Attendons la fin du sommet pour voir si nous sommes au d?but de la r?solution de la crise ou si on s’y enfonce un peu plus avec un accord manqu? sur les accords.