Actualité Haïti aujourd’hui 

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05 April 2026
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La hausse des prix du carburant continue de provoquer des tensions dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince. Plusieurs circuits de transport ont augmenté leurs tarifs, entraînant des altercations entre chauffeurs et passagers, notamment à Delmas et Pétion-Ville.

Les Forces armées d’Haïti ont activé la « Condition D », leur niveau d’alerte le plus élevé. Une mobilisation générale des troupes est prévue à partir du 6 avril, laissant présager des opérations sécuritaires imminentes.

Le maire Sileus Dunord alerte sur une progression des groupes armés dans la commune. Des habitants fuient leurs maisons face aux violences, dans un contexte marqué par l’absence des forces de l’ordre.

Le gouvernement annonce la mise à disposition de centaines de milliers de cartes d’identification nationale afin de renforcer l’accès aux documents officiels et préparer les prochaines échéances électorales.

La ministre Sandra Paulemon a rencontré l’ambassadrice de l’Union européenne pour renforcer le partenariat autour de la sécurité, du développement et du processus électoral.

Les Grenadiers ont obtenu un match nul (1-1) face à l’Islande, grâce à une égalisation en fin de rencontre. Une performance encourageante pour la sélection haïtienne.

Un accord avec la Fédération haïtienne de football rapprocherait le milieu de terrain du SC Braga d’une première sélection avec les Grenadiers.

 

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