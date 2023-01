Affaire Lemoine Bonneau – Le Nouvelliste

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Depuis quelques semaines, sur les r?seaux sociaux et dans les m?dias, une campagne tente de pr?senter la d?mission d’un ancien collaborateur du journal en r?vocation et cherche ? faire passer ses fautes professionnelles graves en abus contre lui.

Pour la v?rit? et pour l’histoire, Le Nouvelliste publie ci-apr?s une s?rie de documents :

1- L’?ditorial pr?par? par Lemoine Bonneau qui n’a pas ?t? retenu par le r?dacteur en chef car Lemoine Bonneau ne pouvait pas ?tayer ses propos par des preuves ;

2- Une lettre du r?dacteur en chef du journal Frantz Duval adress?e ? Lemoine Bonneau apr?s sa participation ? une ?mission radiophonique ;

3- La r?ponse de Lemoine Bonneau au r?dacteur en chef ;

4- La lettre de d?mission de Lemoine Bonneau adress?e ? Max Chauvet, directeur du Nouvelliste ;

5- La lettre responsive de la direction du Nouvelliste ? Lemoine Bonneau pour accepter sa d?mission.

Jusqu’? sa d?mission, Lemoine Bonneau intervenait dans les m?dias avec les titres d’?ditorialiste et de Secr?taire de r?daction du Nouvelliste.

1- L’?ditorial de Lemoine Bonneau non publi?

Ottawa met fin au processus de commande d’armes et de munitions initi? par Port-au-Prince

Le Nouvelliste le : 2022-09-30

Le gouvernement canadien a mis fin ? la deuxi?me quinzaine du mois d’ao?t ? la commande pour l’acquisition de chars d’assaut, d’armes et de munitions initi?e par les autorit?s ha?tiennes aupr?s d’une entreprise canadienne au d?but du mois de juin. Cette commande avait ?t? produite dans le but de renforcer les capacit?s op?rationnelles de la Police nationale d’Ha?ti face ? la fureur des gangs qui d?tiennent des armes sophistiqu?es. Devant le retard observ? dans la livraison de la commande, le dossier avait d?fray? la chronique en juillet dernier. L’ambassadeur canadien en poste ? Port-au-Prince, S?bastien Carri?re, avait indiqu? sur Magik 9 le 26 juillet que le processus de livraison d’armes et de munitions s’?tend sur une p?riode de 60 jours. Le diplomate avait exprim? les bons rapports existant entre les deux pays. Apr?s 90 jours de tergiversations, la firme canadienne a inform? le gouvernement ha?tien dans la deuxi?me quinzaine du mois d’ao?t que le processus ne pouvait aboutir.

Alors que le gouvernement canadien a refus? la vente d’armes et de munitions ? Ha?ti au mois d’ao?t, le 21 septembre dernier, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a pr?sid? ? l’Onu une r?union sur la s?curit? d’Ha?ti sans ?tat d’?me. Quelle ironie ? Le ministre ha?tien des Affaires ?trang?res Jean Victor G?n?us et le ministre de l’Economie et des Finances Michel Patrick Boisvert ont assist? ? la rencontre comme si de rien n’?tait. Pourquoi le gouvernement d’Ariel Henry a gard? son mutisme sur ce dossier d’int?r?t public ? Entre-temps, la presse canadienne, particuli?rement Le Devoir commente r?guli?rement la violence des gangs et les sc?nes de terreur enregistr?es dans la zone m?tropolitaine. C’est dans ce tableau d’hypocrisie que le Canada et les Etats-Unis font circuler ? l’Onu un projet de r?solution pour l’envoi de troupes au pays de Dessalines.

Le comportement du Canada ne devrait pas ?tonner ceux qui suivent l’?volution des m?dias nord-am?ricains par rapport aux informations v?hicul?es sur Ha?ti. Depuis une vingtaine d’ann?es, la plupart des articles de presse ainsi que les reportages dans les m?dias ?lectroniques traduisent le m?pris et la haine d’Ha?ti. L’?pith?te de pays le plus pauvre de l’h?misph?re occidental et l’un des plus pauvres du monde a toujours ?t? mentionn?e au milieu ou ? la fin de ces articles. Il s’agit pour ces m?dias d’appliquer la politique de communication de leur gouvernement par rapport ? Ha?ti.

Au d?but du mois de septembre, le gouvernement ha?tien se tourne ? nouveau vers l’Etat h?breu. S’agit-il d’un tour de passe-passe ? En avril dernier, le gouvernement ha?tien avait d?j? plac? une commande pour l’achat de chars d’assaut, d’armes et de munitions aupr?s d’une firme isra?lienne. Les formalit?s avaient ?t? remplies et un d?lai avait ?t? fix? pour la livraison de la commande. Apr?s plusieurs semaines d’attente, la firme avait d?clin? de ne pas pouvoir honorer son engagement. Certaines sources avaient r?v?l? que l’Oncle Sam n’avait pas donn? un avis favorable ? la commande du gouvernement ha?tien. D’autres diront que les ?lucubrations de l’ancien ambassadeur am?ricain en Ha?ti Kenneth Merten, ? savoir qu’Ha?ti peut placer une commande d’armes et de munitions aupr?s des pays amis, ne sont que des verbiages destin?s ? la consommation internationale.

[email protected]

Lemoine Bonneau

2- La lettre de Frantz Duval ? Lemoine Bonneau

Mercredi 12 octobre 2022

Monsieur Bonneau,

Cher Lemoine,

Je viens d’?couter des extraits de l’?mission de RTVC o? tu ?tais l’invit? hier matin.

Comme ? l’?mission sur RTVC tu as ?t? pr?sent? comme Secr?taire de r?daction et ?ditorialiste du Nouvelliste, j’attends l’article ?tay? des preuves de tes affirmations.

Comme tu as ?t? pr?sent? comme Secr?taire de r?daction et ?ditorialiste du Nouvelliste, j’attends tes excuses ? l’ambassadeur pour tes ?carts de langage.

Comme tu as cit? ? plusieurs reprises Le Nouvelliste et Magik 9, qui avaient donn? la parole ? l’ambassadeur Carri?re, j’estime aussi que tu dois des explications ? tes coll?gues qui sont en copie de ce mail.

Merci.

Frantz Duval

R?dacteur en chef

Le Nouvelliste

Directeur Magik 9

3- La r?ponse de Lemoine Bonneau ? Frantz Duval

Monsieur Frantz Duval

R?dacteur en chef du Nouvelliste

Monsieur le r?dacteur en chef,

J’ai pris lecture de votre courriel qui m’a ?t? adress? le 12 octobre courant relatif ? mon intervention ? l’?mission Grand Boulevard sur les ondes de Radio Cara?be. J’aimerais bien savoir au nom de quel principe que je dois pr?senter des excuses ? l’ambassadeur canadien. Le 25 juillet dernier, il a annonc? sur les ondes de Magic9 que les proc?dures d’acquisition d’armes et d’?quipements militaires au Canada s’?tendent sur une p?riode de 60 jours. Il avait expliqu? que la commande sera livr?e dans quelques semaines, car le gouvernement canadien avait d?j? donn? son accord.

Le 5 octobre en cours, apr?s deux mois et 10 jours, sur les ondes de Magic9, il a annonc? une nouvelle fois que la commande sera livr?e dans quelques semaines, alors qu’il sait tr?s bien que depuis la fin du mois d’ao?t la Canada se d?sengage de ce contrat de vente d’armes avec Ha?ti. Alors, il a le droit, en tant qu’ambassadeur de mentir comme bon lui semble. Le Nouvelliste n’est pas un parti politique ni une entreprise d’Etat ? caract?re politique. Par cons?quent, mes opinions n’engagent que moi. En ma qualit? de secr?taire et ?ditorialiste, c’est mon droit de participer dans des d?bats en respectant les r?gles d’?thique et en ?vitant de ne pas porter atteinte ? l’honneur et ? la r?putation de quiconque.

Esp?rant que vous avez compris le bien-fond? de ma r?ponse, je vous renouvelle mes civilit?s.

Lemoine Bonneau

4- La lettre de d?mission de Lemoine Bonneau

Port-au-Prince, le 28 octobre 2022

Monsieur Max Chauvet

Directeur g?n?ral du Nouvelliste

Monsieur le Directeur,

En raison du fonctionnement calamiteux du Nouvelliste depuis quelques jours, consistant ? publier sur les r?seaux sociaux des d?cisions administratives qui ne font pas honneur ? sa tradition et ? son r?le de doyen de la presse ha?tienne, je prends la libert? de d?missionner de mes fonctions ? la salle de r?daction, apr?s vingt-et-un ans et neuf mois de service.

Je demeure persuad? que la clairvoyance, la lucidit? et l’?thique qui ont toujours guid? la direction du journal sauront r?orienter les directives de son staff d?cisionnel.

Je vous prie d’agr?er, Monsieur le Directeur g?n?ral, mes civilit?s.

Lemoine Bonneau

5- L’accus? de r?ception de la d?mission de Lemoine Bonneau par Max Chauvet

Monsieur Lemoine Bonneau

En ville.

Monsieur Bonneau,

J’accuse r?ception de votre message Whatsapp de ce 29 octobre dans lequel vous m’annoncez votre d?mission de vos fonctions au journal Le Nouvelliste.

Votre d?mission est accept?e. Cependant, je tiens ? vous dire ce qui suit:

En votre qualit? de Secr?taire de r?daction et d’?ditorialiste au journal Le Nouvelliste, vous travaillez sous la supervision de Monsieur Frantz Duval, R?dacteur en chef du quotidien.

Le 30 septembre dernier, vous avez soumis ? votre sup?rieur hi?rarchique un ?ditorial traitant d’un contrat intervenu entre les gouvernements ha?tien et canadien pour l’acquisition de mat?riels destin?s ? la Police Nationale d’Ha?ti (PNH).

Monsieur Frantz Duval, responsable de la ligne ?ditoriale du journal a refus? la publication de votre texte faute de preuves ?tayant vos propos, ce que vous avez accept?.

Contrairement ? toute attente, vous ?tes intervenu, ? titre de Secr?taire de r?daction et d’?ditorialiste du journal Le Nouvelliste, ? l’?mission Premye okasyon (Grand Boulevard) de Radio T?l?vision Cara?bes (RTVC) pour donner votre version sur le contrat intervenu entre les gouvernements ha?tien et canadien et pour insulter publiquement Monsieur S?bastien Carri?re, ambassadeur du Canada en Ha?ti, en le traitant de <>, de <>.

Dans un ?change de correspondances en date du 12 et 14 octobre en cours, Monsieur Frantz Duval, agissant ? titre de R?dacteur en chef du journal, vous a enjoint de pr?senter un article avec toutes preuves que vous avez sur cette affaire de contrat ou de vous excuser. Ce que vous avez refus? de faire, mettant en jeu la responsabilit? civile du journal.

Vous avez r?pondu ? Monsieur Duval dans un courrier responsif : <>.

Vos positions publiques outranci?res, qui ont ?t? r?it?r?es lors de votre passage ? l’?mission Le Point de Radio T?l? M?tropole le 25 octobre 2022, sont contraires ? la ligne ?ditoriale du journal et ? l’?thique que nous d?fendons au Nouvelliste. Elles mettent en danger la s?r?nit? et le s?rieux qui caract?risent la profession de journaliste et placent Le Nouvelliste dans une position embarrassante.

Comme si vos premi?res outrances ne suffisaient pas, dans cette m?me ?mission Le Point, sans avoir parl? au R?dacteur en chef ou ? Roberson Alphonse, vous avez pris sur vous de donner des nouvelles et de minimiser l’attaque dont Roberson Alphonse est sorti miraculeusement vivant.

En cons?quence et apr?s votre message de ce jour, veuillez vous rapprocher du service de comptabilit? du journal pour ?tablir le solde de vos comptes et conna?tre vos responsabilit?s l?gales envers le journal.

Recevez Monsieur Bonneau, les salutations navr?es de la direction du quotidien Le Nouvelliste.

Port-au- Prince, le 29 octobre 2022

Max E. Chauvet

Directeur

Le Nouvelliste