Affluence au bureau r?gional de l’immigration et de l’?migration de Mirago?ne, de nouvelles mesures adopt?es

Les demandes de documents d’identit? pleuvent partout dans le pays suite ? l’annonce de l’administration Biden d’autoriser l’entr?e aux ?tats-Unis ? 30 000 migrants par mois en provenance du Venezuela, Cuba, du Nicaragua et d’Ha?ti dans le cadre du programme d?nomm? Humanitarian Parole.

Au bureau r?gional de Mirago?ne de l’immigration et de l’?migration, le nombre de personnes cherchant ? se procurer un passeport augmente de jour en jour. Et la foule est parfois incontr?lable. D?pass?s par les ?v?nements, les agents de s?curit? de cet organe d?concentr? du minist?re de l’Int?rieur sont ?paul?s par des agents de la Police nationale d’Ha?ti (PNH) qui ont d? souvent intervenir pour r?tablir l’ordre.

Alors que des informations qui circulaient sur les r?seaux sociaux faisaient ?tat de mesures envisag?es par le commissaire du gouvernement de Mirago?ne afin de permettre aux int?ress?s de produire leurs demandes de document de voyage dans de meilleures conditions, la pr?sence du chef de la poursuite a ?t? constat?e, le lundi 16 janvier, au bureau r?gional de l’immigration, log?, comme le palais de justice, au complexe administratif de Mirago?ne, sis ? Nouvelle Cit?.

Alors que des demandeurs de passeport s’?parpillaient dans la cour du complexe administratif et pour la plupart ? l’entr?e principale du bureau r?gional, Me Jean Ernest Muscadin et ses hommes se tenaient juste devant la porte. Interrog? par la presse, le repr?sentant de la soci?t? a confirm? que de nouvelles mesures ont ?t? effectivement adopt?es.

<>, a d?clar? d’entr?e de jeu le commissaire du gouvernement, d?non?ant, sans citer de noms, des employ?s du bureau et autorit?s qui, souligne-t-il, favorisent leurs proches et amis. Jean Ernest Muscadin, qui dit s’?tre retrouv? sur les lieux d?s 2 heures a.m., explique avoir fait distribuer des cartes num?rot?es ? plus de 50 personnes qui dormaient au sol.

<>, a assur? le chef du parquet de la juridiction de Mirago?ne, qui se dit d?termin? ? accompagner la population.

Le directeur du bureau r?gional de l’immigration et de l’?migration, qui confirme l’obligation d’?tre en possession d’une carte num?rot?e faite aux demandeurs de passeport, informe que d?sormais les personnes ayant d?pos? leurs dossiers auront rendez-vous ? la huitaine.

Orel Jean-Louis rejette par ailleurs les all?gations de favoritisme et de corruption visant les employ?s du bureau qu’il dirige.

<>, a martel? M. Jean-Louis, indiquant au passage qu’ un total de 850 passeports viennent d’arriver au bureau r?gional.

Il faut dire que la pr?sence du commissaire du gouvernement de Mirago?ne au bureau r?gional de l’immigration et de l’?migration est bien accueillie par les demandeurs de document de voyage. <>. <>. “Seul papa (Muscadin) est capable de faire r?gner l’ordre >>, ont d?clar? entre autres citoyens attendant leur tour pour entrer.