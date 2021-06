L’entrée sud de la capitale est le théâtre de tension depuis deux jours. Des tirs nourris sont entendus de sorte que les usagers de ce tronçon et les riverains vivent un calvaire. En cause, les gangs de Grand-Ravine et de Ti Bwa s’affrontent. Selon des sources concordantes, le contrôle de Martissant 1 et 7 et le passage à tabac d’un membre du gang de Grand-Ravine par d’autres de Ti Bwa seraient à l’origine de ces affrontements. Il était difficile pour les usagers d’emprunter cette…