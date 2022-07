Affrontements entre gangs ? Cit? Soleil: la terreur atteint son comble

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le pasteur Joseph demande aux magistrats, aux responsables de commissions communales d’entreprendre des d?marches pour demander au pouvoir central: le chef du gouvernement Ariel Henry, le ministre de l’Int?rieur et des Collectivit?s territoriales, Liszt Quitel, le ministre de la Justice et de la S?curit? publique, Berto Dorc?, ainsi qu’au commandant en chef de la Police nationale d’Ha?ti (PNH), Frantz Elb?, de prendre des dispositions pour voler au secours des habitants de Cit? Soleil dans les quarante-huit heures qui viennent. Au cas o? leur demande se solderait par un ?chec, il les encourage ? d?missionner en bloc.

Cette fois-ci, a-t-il ajout?, la majorit? des personnes tu?es sont des hommes arm?s, mais il y a aussi des gens de la population civile qui ont ?t? victimes. Parmi eux, des spectateurs et des enfants. Dans un seul quartier plus de 40 personnes ont ?t? bless?es par balle.

