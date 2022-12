AFI BOX : une box made in Guadeloupe, Vous rêver d’offrir des produits de Guadeloupe, réunis et livrés dans un coffret ? C’est ce que proposent Ludivine Jean-Jacques et Monica Fifi, deux amies entrepreneuses et dénicheuses des pépites de notre archipel.

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Par Diane Pezeron-Dubois

[email protected]

Ludivine et Monica, entrepreneuses et créatrices d’AFI BOX. • BRINOWIT

Vous rêver d’offrir des produits de Guadeloupe, réunis et livrés dans un coffret ? C’est ce que proposent Ludivine Jean-Jacques et Monica Fifi, deux amies entrepreneuses et dénicheuses des pépites de notre archipel.

Quoi de mieux pour les fêtes que de découvrir des

produits de chez nous ? Biscuits, café, cosmétiques ou objets

artisanaux, le savoir-faire des artisans guadeloupéens est

disponible dans une box. À la tête du projet, Ludivine Jean-Jacques

et Monica Fifi se sont lancées dans l’aventure l’année dernière :

« On souhaitait rassembler des produits artisanaux et c’est

po

NewsAmericasNow.com