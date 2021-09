Afrimawards 2021 : Salatiel et Rutshelle Guillaume ont besoin de vos votes

La liste des nomines de ”All Africa Music Awards”(AFRIMA) 2021 a ete rendu publique le 22 septembre dernier par la Commission de l’Union africaine (CUA) et le Comite international des AFRIMA. Des 8 880 chansons soumises a la preselection, environs 400 d’entre elles ont pu retenir l’attention des jures dans le cadre de la premiere phase. Parmi ces nomines figurent dans la categorie <>, le duo compose de la star camerounaise Salatiel et la chanteuse haitienne Rutshelle Guillaume a travers la chanson ”Good Girl ”, produite par le chanteur Highman General lui-meme.

On se le rappelle bien, ce tube qui, des sa sortie au debut de l’annee 2021 a vite enflamme la toile, se retrouve sur le dernier opus en date du chanteur camerounais intitule Africa Represented.

Par ailleurs, il faut souligner que pas plus tard qu’en 2019, le chanteur et beat maker haitien Emmanuel Pierre dit Manno Beats a de fort belle maniere remporte les deux a savoir le prix Best African Act in the diaspora et Best Artist in African Electro au cours dudit prestigieux concours avec sa chanson <>.

Le tandem Salatiel et Rutshelle souhaite remporter le prix relative a la categorie Best Artist, duo or group in African Contemporary. Cependant, pour y arriver, ils ont mise de vos votes et ce, dans l’intervalle du 27 septembre au 20 novembre 2021. Subsequemment viennent les AFRIMAwards qui seront diffuses en direct sur plusieurs dizaines de chaines de television dans 109 pays depuis Lagos (Nigeria), du 19 au 21 novembre 2021.