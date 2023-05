AJH et SOS Journalistes lancent la Commission Nationale d’Éthique Journalistique pour sévir contre les dérives des journalistes

​

​

AJH et SOS Journalistes lancent la Commission Nationale d’Éthique Journalistique (CONEJ) pour sévir contre les dérives des journalistes

L’Association des Journalistes Haitiens (AJH) et SOS Journalistes – de concert avec d’autres organisations de presse et institutions investies de la mission de défendre les droits et libertés des citoyennes et citoyens – ont annoncé, ce mardi 16 mai 2023, la création et le lancement de la Commission Nationale d’Éthique Journalistique (CONEJ).

“L’Association des Journalistes Haitiens (AJH) et SOS Journalistes ont pris cette initiative en vue d’une responsabilisation certaine et des efforts accrus de la part des journalistes et des travailleurs de la presse, en général, quant à l’observance des règles qui gouvernent l’exercice de cette noble profession”, peut on lire dans ce communiqué conjoint signé de Jacques Desrosiers, Secrétaire général de l’AJH et Joseph Guyler C. Delva, Secrétaire général de SOS Journalistes.

Ces associations ont annoncé également que cette Commission Nationale d’Éthique Journalistique (CONEJ) tiendra sa première journée de travail le samedi 24 juin 2023 à Port-au-Prince. Des violations et fautes éthiques graves – reprochées à des journalistes et autres travailleurs de la presse, dans l’exercice de leur profession – seront analysées, débattues et sanctionnées.

Cette commission, selon elles, basera ses considérations et recommandations sur les termes du Code de déontologie des médias et des journalistes d’Haiti et de la Charte d’Éthique Mondiale des Journalistes, votée et reconnue par les journalistes professionnels du monde entier, et contenant toutes les règles éthiques et déontologiques auxquelles les journalistes doivent s’astreindre.

Pour l’AJH et SOS journalistes, la création de la Commission Nationale d’Éthique Journalistique s’inscrit dans le cadre d’un processus d’autorégulation indispensable à un exercice responsable de la liberté de la presse et d’expression. Sous peu la CONEJ va disposer d’un comité régional dans chaque département du pays pour faciliter la collecte des plaintes et la divulgation des règles éthiques que doivent suivre les journalistes pratiquants. Un guide opérationnel de la CONEJ sera publié sous peu.

