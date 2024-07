Alerte jaune en Haïti: l’ouragan BERYL approche, risques de fortes pluies et vents violents

Niveau de vigilance jaune sur Haïti : l’ouragan BERYL menace les départements du Grand Sud du pays

L’Unité Hydrométéorologique d’Haïti a lancé une alerte jaune en raison de la menace posée par l’ouragan BERYL, qui a déjà frappé plusieurs îles des Caraïbes. BERYL continue sa progression vers les îles du sud-est des Caraïbes et devrait atteindre les départements du Sud, du Sud-Est et de la Grand-Anse à partir de ce mardi, jusqu’au mercredi 3 juillet.

Selon les dernières prévisions, l’ouragan BERYL apportera de nombreux dangers, notamment de fortes pluies, des vents violents et de la grêle. Face à ces risques, l’Unité Hydrométéorologique a déclaré un niveau de vigilance jaune pour Haïti, en raison de la menace d’inondations, de fortes précipitations et de vents puissants.

Le Système National de Gestion des Risques et des Catastrophes appelle la population à suivre de près les bulletins météorologiques et à respecter les consignes des autorités. En raison des conditions maritimes turbulentes, l’Unité Hydrométéorologique, en collaboration avec le SEMANAH et la Protection Civile, a annoncé l’interdiction de toute activité de cabotage sur la côte sud du pays. Les opérateurs de bateaux sont ainsi priés de ne pas prendre la mer à partir de ce mardi soir et jusqu’au mercredi 3 juillet.

La population est encouragée à rester vigilante et à se préparer aux éventuels impacts de l’ouragan BERYL, en suivant attentivement les informations et les recommandations des autorités compétentes.

