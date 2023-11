Alerte jaune maintenue sur Haïti en raison du passage d’une dépression tropicale

​

Alerte jaune émise sur Haïti ce vendredi en raison du passage d’une dépression tropicale sur la mer des caraïbes.

L’Unité Hydrométéorologique conjointement avec la Direction Générale de la Protection Civile, qui fait partie du Système National de Gestion des Risques et des désastres en Haïti, a lancé sur son site internet une alerte jaune en raison du passage d’une dépression tropicale sur la mer des Caraïbes à partir de ce week-end. Ce phénomène a déjà provoqué de mauvaises conditions météorologiques, notamment dans le Sud, la Grand’Anse et le Sud-Est, a indiqué la note de la DPC.

Depuis ce vendredi matin, le temps est maussade dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Selon les prévisions météorologiques, cette dépression tropicale pourrait se transformer en onde tropicale en milieu de journée de ce vendredi 17 novembre. “Actuellement, elle est située à 515 kilomètres de la Jamaïque avec la possibilité de se diriger vers le nord-est pendant le week-end”, a indiqué la note.

Selon la Direction Générale de la Protection Civile, cette dépression tropicale peut provoquer de fortes pluies, des vents violents et provoquer une mer agitée notamment dans les départements du Sud, du Sud-Est, des Nippes et de Grand’Anse. “A partir de samedi, ce phénomène pourra toucher la plupart des départements en se dirigeant vers Cuba”, a-t-elle souligné.

L’alerte jaune est maintenue à cause des possibilités d’inondations, d’éboulements et de mauvaises conditions de mer dans les départements ciblés. “Le Secrétariat Permanent qui gère les Risques et Désastres demande à la population, notamment à celles qui se trouvent dans les zones sinistrées, de rester vigilantes. Restez connectés, suivez les bulletins météo qui seront partagés avant, pendant et après le passage de cette vague tropicale”, a précisé la note.

