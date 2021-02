Le Département d’Etat américain évoque un flou et dit attendre les résultats de l’enquête après l’arrestation par les autorités policières et judiciaires de 23 personnes, accusées de tentatives de coup d’Etat. « Nous apprenons que la PNH enquête sur les 23 personnes appréhendées pendant le week-end. La situation est flou et nous attendons les résultats de l’enquête de la police », a indiqué Sandra Lemaire, journaliste senior à la Voix de l’Amérique, citant le Département d’Etat a…