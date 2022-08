Amcham, ADIH, CCIO et ATH appuient les appels du <>

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Quatre associations patronales, la Chambre am?ricaine de commerce en Ha?ti (AMCHAM), l’Association des Industries d’Ha?ti (ADIH), la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ouest (CCIO) et l’Association touristique d’Ha?ti (ATH) << saluent haut et fort la Note de Presse courageuse du "Regroupement Patronal Ha?tien" en date du 23 ao?t 2022 qui, de mani?re succincte, pose le probl?me national ? sa plus simple expression, en exprimant la n?cessit? d'un <> de secteurs-clefs au profit du bien-?tre collectif de la soci?t? >>, peut-on lire dans une note de presse communiqu?e ? Le Nouvelliste, dimanche 28 ao?t 2022.

<< Nous appuyons cet appel patriotique aux femmes et hommes d'affaire, ? assumer leurs responsabilit?s fiscales comme point de d?part vers une soci?t? moderne et ?quitable ou l'?tat est en mesure de subvenir aux besoins et aspirations l?gitimes de la population.

Nous appuyons ?galement cet appel patriotique aux gouvernants, appel?s eux aussi ? un d?passement de soi in?dit, ceci au profit d’une gestion saine, efficace et transparente de l’?tat ? l’?coute des besoins de Tous. Nous appuyons enfin cet appel patriotique aux protagonistes politiques, leur demandant une prise de conscience et les encourageant eux aussi ? adopter un comportement allant dans le sens de la majorit? de nos compatriotes plut?t que ces interminables querelles st?riles qui n’ont pas donn? de r?sultats >>, selon cette note sign?e par Jean Philippe Boisson, pr?sident de Amcham, Wilhelme Lemke, pr?sident de ADIH, de Jean Philippe Baussan, vice-pr?sident de la CCI et de Lionel Pressoir, secr?taire de l’ATH.

Ces quatre associations, selon la note de presse, <>. <>, a conclu cette note.