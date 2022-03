Amende, remboursement de l’indemnite de voyage et disqualification pour le Cavaly AS, a decide la Concacaf

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Cavaly AS qui a du desister a participer aux 1/8 de finale de la Concacaf des clubs champions en fevrier dernier, faute d’obtention de visas pour sa delegation, va devoir payer une amende de 30 mille dollars americains et est disqualifie pour les deux prochaines editions de toutes competitions de club de la Concacaf. Telle est la decision du comite de discipline de la Concacaf, en date du 28 fevrier 2022, qui vient d’etre rendue publique. <>, lit-on dans le document. L’amende monetaire et le remboursement de l’allocation de voyage doivent etre payes au plus tard le 3 mai prochain.

<>, ecrit le comite de discipline qui dit tenir le Cavaly AS <>

Un retour du comite de discipline sur les faits qui ont emmene a la non obtention par le Cavaly AS de visas pour sa delegation et par ricochet a son retrait de la competition permet de lever la voile sur des points non elucides jusque-la. En effet, le 17 decembre 2021, le Cavaly AS s’est enqueri aupres de la Concacaf de la possibilite de jouer son match a domicile au Gillette Stadium, meme enceinte que le match retour. Ce que le New-England, informe par la Concacaf, a accepte. Le 22 decembre, le Cavaly AS a informe la Concacaf avoir jete son devolu sur le Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts, USA), <>. Le Cavaly AS a recu une indemnite supplementaire de 70 milles dollars americains prevue pour le New-England qui n’avait plus a se deplacer.

Le 21 janvier 2022, Cavaly AS (HAI) avait demande l’aide de la Concacaf pour les visas et la Concacaf a envoye une lettre d’appui pour les visas. Le 26 janvier 2022, Cavaly AS (HAI) avait informe la Concacaf qu’il avait cree un compte sur le portail de l’ambassade des Etats-Unis pour un rendez-vous et qu’il avait soumis avec succes les documents pour le traitement des visas. Le lendemain, Cavaly AS (HAI) avait confirme avoir rempli tous les formulaires de visa applicables et paye les frais de visa correspondants. Il a egalement informe la Concacaf qu’il n’avait pas encore recu de date de rendez-vous pour le visa.

Le 31 janvier 2022, la Concacaf avait tenu une reunion en ligne avec Cavaly AS (HAI) et des membres de la FHF au cours de laquelle le Cavaly AS a exprime son souhait de toujours jouer aux Etats-Unis et informe qu’il contacterait le Ministere des affaires etrangeres et celui des Sports d’Haiti pour les aider avec les visas. Le 9 fevrier, Cavaly AS (HAI) avait sollicite une lettre adressee au Consulat des Etats-Unis pour l’aider a obtenir un rendez-vous urgent. Cette lettre a ete envoyee par la Concacaf le jour meme.

Le 12 fevrier 2022, Cavaly AS (HAI) avait envoye a la Concacaf un courriel indiquant qu’il continuait a avoir des difficultes pour obtenir des visas pour sa delegation et a demande a la Concacaf un report a une autre date du match aller. La Concacaf a donne suite a cette requete le jour suivant. Le 15 fevrier 2022, le Cavaly AS avait envoye une lettre a la Concacaf pour se retirer de la competition vu qu’il n’etait pas en mesure d’obtenir les visas pour sa delegation.

Les modalites de cette decision ne sont pas susceptibles de recours, conclut le comite de discipline de la Concacaf.

Diery Marcelin