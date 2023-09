American Airlines renforce les vols d’évacuation depuis Haïti

​

La compagnie utilise un Boeing 737-800 de 172 sièges pour répondre à l’appel à quitter Haïti.

Cette décision, rapportée par Miami Herald, intervient deux jours après que l’ambassade américaine à Port-au-Prince a appelé les citoyens américains à quitter rapidement Haïti en raison de la détérioration continue de la situation sécuritaire dans le pays.

Jusqu’à présent, la compagnie aérienne exploitait un Airbus A319 plus petit de 128 sièges sur sa liaison entre Miami et Port-au-Prince, comme l’a indiqué le média américain. Cependant, elle a réagi en augmentant sa capacité à 172 sièges.

La compagnie a précisé que ce plus gros avion ne sera en service que les samedis et dimanches jusqu’au 20 septembre, conformément aux propos de Laura Masvidal, porte-parole de la American Airlines.

Ce Boeing 737-800 de plus grande envergure offrira ainsi aux personnes la possibilité de quitter Haïti, un pays en proie à l’instabilité et à une montée de la violence des gangs, ce qui a conduit à une réduction des vols des compagnies aériennes américaines et à des tarifs aériens élevés.

L’ambassade américaine a également publié un communiqué invitant les citoyens américains présents en Haïti à quitter le pays dès que possible par le biais de moyens de transport commerciaux ou privés, compte tenu de la situation sécuritaire actuelle et des défis d’infrastructure. Elle a souligné que plusieurs compagnies aériennes et compagnies charter proposent actuellement des vols depuis les aéroports internationaux d’Haïti, à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien.

Cependant, il est important de noter que les vols se remplissent rapidement, et il se peut que les sièges ne soient disponibles que plusieurs jours, voire plusieurs semaines à l’avance. L’alerte de sécurité du gouvernement américain conseille donc aux citoyens américains de réserver leurs vols à l’avance, étant donné que le nombre de sièges peut être limité.

