« Les familles du journaliste Diego Charles et de la militante Antoinette Duclaire, tous deux assassinés, sont la cible de menaces de mort et d’actes d’intimidation et doivent être protégées par les autorités haïtiennes », a déclaré le 6 août 2021 Amnesty International, qui demande que l’enquête sur leur assassinat aboutisse.

Dans le chaos qui a entouré l’assassinat du président Jovenel Moïse, la criminalité violente endémique et la crise des droits humains qui…