Andr? Fouad, une saison en po?sie

Le po?te Andr? Fouad vient d’?tre distingu? par l’association Prestigious Haitian Awards aux Etats-Unis. Andr? Fouad est r?compens? pour sa po?sie et son engament ? mettre en avant la culture ha?tienne. La c?r?monie de la 5e ?dition de la remise de ce Prix s’est d?roul?e ce dimanche ? James Knight Center 400 S.E 2 ND Ave ? Miami. Les po?tes James No?l et Rod the Poet ont ?t? distingu?s lors de cette c?r?monie. Le but de cette initiative c’est d’honorer les artistes ha?tiens dans divers domaines de la litt?rature, la danse, la musique, le th??tre, et la peinture.

a déclaré l'auteur de, contacté par Le Nouvelliste.

Empreints de douceur, d’amour, de nostalgie et de mythologie, les po?mes d’Andr? Fouad chantent Ha?ti, son paysage, sa verdure, ses villes et sa rumeur. Dans une langue soutenue, parfois m?me assez pr?cieuse, ils s’inscrivent dans une recherche d’harmonie, tant dans le style que dans le fond. Dans son dernier recueil, le po?te traite au fond l’amour. L’amour comme fa?on de r?ver. L’amour comme fa?on de vivre, de partir et de voyager.

<> est d’une po?sie issue du pays et v?cue dans le pays, s’adressant ? ceux et celles qui cherchent ? comprendre les mythes et notre croyance. Dans Fl? Zili, le po?te nomme la r?alit? ha?tienne. Dans les po?mes, il identifie le manque, l’absence, la difficult? d’?tre la croyance et les mythes. Les mots s`y heurtent ? leur inad?quation ? d?crire la r?alit?, ce qui am?ne le po?te ? en cr?er de nouveaux de mani?re ? franchir la barri?re de l’impuissance.

<>, l’un des livres qu’il a publi? cette ann?e est d’une discr?tion infinie : il nous pr?sente une po?sie intimiste, touchante, qui explore les d?rives de l’?tat. N? ? Port-au-Prince, Andr? Fouad a fait ses ?tudes primaires ? l’?cole R?publique du Lib?ria Fr?res du Sacr?-Coeur et ses ?tudes secondaires au Coll?ge Canado-Ha?tien. Il est journaliste, diseur et po?te. Il a collabor? au quotidien Le Nouvelliste, R?cr?ation Magazine et la T?l?vision nationale d’Ha?ti durant plusieurs ann?es. Il est l’auteur de plusieurs recueils de po?mes: Gerbe d’esp?rance 1992, En qu?te de lumi?re 1992, Bri lannuit, 2000, et Etens?l mo m yo 2006, Fl? Zili 2020, Plas Piblik, 2021. Dans son oeuvre, Andr? Fouad aborde l’identit?, la vie et se penche sur la relation entre l’individu et le collectif dans une langue agr?able et dense

Cette ann?e, le po?te Andr? Fouad a ?t? tr?s actif et a perform? plusieurs fois au Canada, ? Miami et ? New York.