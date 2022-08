Anie Alerte ap kite yo pale !

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, mart?le la jeune femme, la voix d?bordante d’?nergie, ce lundi matin en parlant ? Ticket. Anie Alerte a voulu passer un message d’espoir, de motivation et de courage ? travers ce texte qu’elle a co-?crit avec Medjine Lotin. <> produit sous le label CARISOUL, est dans les tiroirs depuis l’ann?e 2018 mais pour ?tre d’actualit?, elle a d? la remanier un peu. Ne vous creusez pas trop la t?te ? savoir si la chanson fait r?f?rence ? certains propos lanc?s par le chanteur Mikaben, ex <> de la jeune femme comme le laisse penser la derni?re s?quence du clip de la chanson. Dans la s?quence en question, on voit la chanteuse bouder une vid?o o? son ex, de passage ? une ?mission t?l?vis?e avait assur? ne pas avoir eu de relation pleine et enti?re avec Anie. <>, assurait-il. Une affaire de quelques jours avait-il devin?. Pourtant cette derni?re assure avoir eu une relation de 9 mois avec Mikaben : <>, confie-t-elle.

Et oui Mikaben a aussi eu le temps de travailler sur son album ? venir. <>, affirme-t-elle en pr?cisant que le chanteur a fil? un coup de main ? Ja?l, le beatmaker de son dernier titre. Elle affirme aussi qu’apr?s l’?pisode Mika o? chacun y allait de son commentaire, elle a d? retarder la sortie de son titre : <>, indique-t-elle.

Parlant de “l’exp?rience Mikaben”, l’artiste est encore revenue dessus, cette fois avec plus de d?tails, dans une vid?o-live qu’elle a r?alis? sur son compte Instagram le week-end ecoul?. L? encore, le m?me message : servez-vous des blessures pour grandir et avancer. <>, mart?le la jeune femme en rejetant tout commentaire et opinion soulignant qu’elle n’aurait pas d? r?pondre. Elle assure ?galement ?tre gu?rie sinon elle n’aurait pas pu publiquement parler de cette exp?rience.

Il faut dire que la voix f?minine de <> est sortie du sentier des m?lodies jazzy-blues auxquelles elle nous avait habitu? dans ses pr?c?dentes chansons. <>, sp?cifie-t-elle en assurant que l’?nergie et la bonne humeur projet?es ? travers <> traduisent fid?lement son ?tat d’esprit.

Sachez que l’album est fin pr?t. Comme tout artiste, Anie cherche ? davantage le peaufiner et pourquoi pas y ajouter de nouvelles collaborations. Celle qui pr?te sa voix et toute sa fougue ? l’interpr?tation de <> lors des prestations live du groupe Harmonik vous donne rendez-vous dans quelques mois. Patience, son premier b?b? sera dans les bacs. Et en parlant de b?b?, Madame <> ne fais m?me pas taire les rumeurs folles qui courent ? son sujet concernant une certaine grossesse, elle informe juste que le public aura en temps et lieu voulu des nouvelles de sa vie priv?e. Pour l’instant, elle esp?re que sa derni?re chanson fera son chemin et que le public l’aimera davantage pour son travail que les dessous de sa vie.

En attendant la sortie de l’album, Anie encha?nera les prestations : Montr?al, Floride etc. Elle vous promet ?galement de nouveaux clips. Elle travaille en parall?le sur un projet social duquel les habitants de <>, localit? situ?e pr?s la ville de Fort-Libert?, devraient b?n?ficier.