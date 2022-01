Anne-Isabelle Bonifassi ou l’expression d’un art poss?d?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Anne-Isabelle Bonifassi est une peintre autodidacte qui, guid?e par son inspiration fa?onn?e au contact de diff?rentes cultures, propose une esth?tique singuli?re qui allie diff?rentes techniques pour cr?er une oeuvre aussi myst?rieuse que parlante. <>, raconte-t-elle. Peindre est une exp?rience sp?ciale qui lui accorde ?norm?ment de plaisir. Et, comme tout ce que l’on fait avec plaisir a cette ?tonnante tendance ? ?tre meilleur, les pi?ces d’Anne-Isabelle repr?sentent de v?ritables chefs-d’oeuvre.

Install?e en Ha?ti depuis une vingtaine d’ann?es, Anne-Isabelle est totalement impr?gn?e par la culture du pays m?me si son identit? culturelle est un alliage de toutes les cultures qui ont berc? sa vie. Son art constitue une porte d’entr?e ? ces diff?rentes cultures et une sorte de restitution d’exp?riences qu’elle a v?cues au Mali, en C?te d’Ivoire, en Guyane Fran?aise, au Vietnam et au Canada, des pays o? elle a grandi. <>, estime l’artiste.

Anne-Isabelle exp?rimente diff?rents m?diums, couleurs et textures pour produire ses oeuvres. Elle utilise des mat?riaux vari?s que l’on voit rarement sur des tableaux. Elle peint sur du bois, fait elle-m?me ses encadrements et produit des oeuvres imposantes par leur taille, volume et poids. Elle arrive m?me ? peindre sur de la vitre. Des particularit?s qui conf?rent ? ses pi?ces une forme de singularit? mythique.

<>, confie Anne-Isabelle.

Les sources d’inspiration de l’artiste sont vari?es et d?pendent de son ?tat d’esprit, nous dit-elle. La nuit ne lui apporte pas seulement des conseils, la nuit prend place dans oeuvre et lui apporte sa part de cr?ativit?. <>, t?moigne l’artiste, en pr?cisant que si elle est spirituelle, elle est loin d’?tre religieuse.

En Ha?ti, Anne-Isabelle a trouv? le substrat pour donner forme ? l’expression d’un art poss?d?. Elle y trouve une histoire ? raconter, des l?gendes ? transmettre. Elle devient passeuse de m?moire.

Anne-Isabelle Bonifassi, pour la premi?re fois, expose ? Expression Galerie d’art, ? P?tion-Ville. La s?rie intitul?e <>, met Ha?ti en premi?re place. Elle fait le portrait d’esprits et l?gendes qui, estime l’artiste, ont contribu? ? l’ind?pendance du pays et ? la libert?.

<> est une s?rie de tableaux qui raconte l’histoire, dans un devoir de m?moire, de ces esprits, h?ros et l?gendes qui ont selon moi contribu? ? l’ind?pendance. J’aime les appeler des forgeurs de libert?. Qu’ils aient accompagn? ou aient ?t? directement impliqu?s dans la lutte pour l’ind?pendance, ils doivent ?tre rem?mor?s et honor?s et c’est le devoir de cette s?rie >>, explique Anne-Isabelle. L’exposition s’?tend jusqu’au 14 f?vrier. Pour l’instant, la peintre ? l’inspiration in?puisable n’a aucun projet en perspective, sinon laisser libre court ? son imagination et explorer d’autres horizons en vue de faire ?voluer son art.