Annee horrible

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

2021 avait mal commence avec le president Jovenel Moise qui voulait imposer au pays sa constitution et son agenda. Sans consensus ni recherche d’adhesion.



Il ne restait a l’epoque que onze elus et des institutions cassees pour essayer de faire fonctionner l’Etat. L’annee se termine avec dix elus.

En fevrier, c’etait l’histoire du coup d’Etat en pyjama qui defraya la chronique. Des juges de la Cour de cassation perdirent leur poste a l’occasion et, depuis, la plus haute instance judiciaire du pays est en panne.

Le printemps fut mortel pour la Police nationale d’Haiti. A Village de Dieu, dans un affrontement inegal, les forces de l’ordre abandonnerent sur le champ de bataille des hommes qui defendaient la Republique apres une debandade sans nom.

La PNH paie encore le prix de cette defaite.

En juin, ce fut la guerre des gangs a Martissant qui entra dans l’actualite. Pres de six mois plus tard, on ne compte plus les morts, les deplaces, les attaques et les reculades des forces de l’ordre.

Depuis la visite eclair de Claude Joseph, alors Premier ministre a.i, sur les lieux, aucune autorite ne mentionne la situation a la sortie Sud de la capitale, ni dans les autres quartiers chauds.

Yo kase fey kouvri sa a.

Juillet a ouvert sa premiere semaine avec l’assassinat le 7 juillet du president Jovenel Moise. Le chef de l’Etat est mort seul sans qu’aucun de ses gardes du corps ou de ses proches ne vole a son secours. Depuis ce 7 juillet le pays n’arrive pas a faire avancer la machine judiciaire pour faire la lumiere sur le crime.

En aout, c’est un fort seisme qui a frappe le grand sud. Trois departements geographiques et des millions d’Haitiens ont ete secoues au plus profond d’eux-memes memes.

Des milliers de morts et des centaines de millions de dollars de degats ont ete decomptes. L’actualite a depuis pousse hors de sa vue le grand Sud. Le pays est passe a autre chose en laissant le sud panser ses plaies.



Un matin de septembre, sur toutes les chaines d’information du monde, ce sont les images de nos compatriotes poursuivis par la police montee, comme des esclaves du XVIIIe siecle, qui ont fait parler d’Haiti.

Le probleme n’est toujours pas resolu, entre deportations massives de partout et caravanes ou bateaux d’Haitiens qui cherchent un aller mieux ailleurs, les notres sont dans l’actualite.

Entre un cyclone, des centaines de kidnappings, des morts violentes et la penurie de carburant a cause des ultimatums ou actions des gangs, le pays vit le dernier trimestre de l’annee avec la peur au ventre.

Decembre, qui n’a pas compte ses derniers jours, est marque par la bataille pour savoir qui sera au pouvoir le 7 fevrier 2022, l’explosion d’un camion-citerne au Cap-Haitien et son cortege de victimes et les revelations du New York Times sur qui gouverne Haiti.



La Une du jour resume ces peripeties.

2021 n’est pas finie mais on peut deja la qualifier d’annee horrible pour Haiti. Les problemes qu’elle nous laissent ne sont pas epuises. Il est a craindre qu’ils nous hantent encore l’annee prochaine.