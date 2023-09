Annonce du décès de l’ingénieur et agronome Jean-Paul Piner Duperval

​

​

Nous annonçons avec infiniment de peine le décès de l’ingénieur et agronome Jean-Paul Piner DUPERVAL, à la suite d’une longue maladie courageusement supportée.

En cette pénible circonstance, nous présentons nos plus sincères condoléances à sa plus grande moitié, sa veuve le Dr Marie Yves POUPONNEAU DUPERVAL ; Ses enfants, le Dr Regina M. DUPERVAL et son mari l’Ingénieur Olivier CAYO, les Ingénieurs Jean-Paul DUPERVAL II et Yves-Marie DUPERVAL, la Juriste Christie Marie Anne Mahô DUPERVAL; Ses petits-enfants, Yahn Philippe HENRYS, Ethan Jean-Paul DUPERVAL, Aiden Olivier CAYO; A sa belle-sœur, le Dr Michelle POUPONNEAU et à son fils Monsieur Christian Erick DUBOSSE et Madame, et à sa petite nièce Mikaela Ingibjörj DUBOSSE; Monsieur et Madame Guy Roger KEBREAU, Madame née Claudette POUPONNEAU et famille.

A sa tante Madame veuve Louis MILLIEN, née Célia TOUSSAINT et ses enfants Pierre, René, Juliette MILLIEN et enfants; Ses cousins et cousines Monsieur Louis Joseph PIERRE-LOUIS et famille, Madame Pierrette PIERRE-LOUIS et famille, Monsieur Lionel PIERRE-LOUIS et famille, Madame Sisi PIERRE-LOUIS, son époux Monsieur Gilbert Damas et famille, Monsieur Johny PIERRE-LOUIS, Madame Yamiley PIERRE-LOUIS, Messieurs Stanley et Delince PIERRE-LOUIS, MADAME Daphnée PIERRE-LOUIS et familles, Madame Suzette PIERRE-LOUIS JEAN BAPTISTE et famille, Madame Marjorie ELIE CÉANT et ses enfants Wen-Kuni, Arielle et Maya CÉANT; Madame Evelyne PIERRE-LOUIS et sa fille Winnie PIERRE-LOUIS, Madame veuve Cérès NICOLAS et famille, Monsieur Louis JEAN, Madame Madeleine JEAN et famille, au Révérend Père Elder BRÉVIL et à Madame Carmen JEAN et famille; à Mr et Madame Serge SÉVIEUX et famille, Mr et Mme Ghislaine JACOB et famille; Mr et Mme Gaetjens DESTINVILLE et famille, Mr et Mme Pierre THADAL née Ghertha PIERRE-LOUIS et famille; à Mme Martine PIERRE-LOUIS et famille, Mme Bernadette TOUSSAINT et famille, Madame Marie-Lourdes TOUSSAINT et famille, Monsieur Amanel VITAL et famille; Aux Confrères Agronomes de la Super Promotion 1971 – 1975, spécialement ses amis les Agronomes Anthony DESSOURCES, Pierre-Guy LAFONTANT, Hébert DOCTEUR, Montus MICHEL, Pierre QUITTÈRE, Emmanuel POPHETE, Frantz CALIXTE, Louis BUTEAU, Jocelyn CHÉRY, Jackson DONIS, Harry JEAN, Nélio LÉONARD, Eric LOUISSAINT, Michel Nicolas PIERRE, Fritz SEMÉ, Robert VIAUD, et familles.

A ses camarades et amis de la 1ère Promotion du Collège Canado Haïtien des Frères du Sacré-Cœur, particulièrement Messieurs Carmin DUFOUR, Fritz PELISSIER ; À ses amis-frères, l’Ingénieur Frantz VÉRELLA, l’Agronome Philippe MATHIEU, le Professeur Wesner EMMANUEL ; A ses sœurs et frères de combat, Madame Marie-Marthe Delpé, Madame Inesse JOSEPH, Madame Michelle ORIOL, Madame Yverose MOISE, Docteur Evelyne MOISE, Monsieur Irvens SOUFFRANT, Monsieur et Madame Roody EDME; A l’Agronome Talot BERTRAND et à l’Equipe de PROMODEV. A ses voisins de longue date et filleuls, Monsieur et Madame Max Guétchy Victor, et à Madame veuve Serge Blain et familles.

Aux familles Duperval, Pouponneau, Dubosse, Cayo, Henrys, Pierre-Louis, Toussaint, Millien, Céant, Jean, Destinville, Vital, Brévil, Sévieux, Thadal, Jacob, et à tous les autres parents et amis affectés par ce deuil.

Les funérailles de l’Ingénieur et Agronome Jean-Paul Piner DUPERVAL seront chantées le Samedi 16 Septembre 2023 à 11 : 00 Am, à l’Église St-Boniface située à Elmont, New-York et la dépouille mortelle sera exposée dès 8 : 30 AM au Krauss Funeral Home, Franklin Square, NY. L’inhumation aura lieu au St Charles Resurrection Cemetery, Farmingdale, NY.

La famille reçoit au Krauss Funeral Home le Vendredi 15 Septembre 2023 de 6 :00 à 9 :00 PM.

Pour assister aux événements suivants, veuillez cliquer sur l’adresse web: www.duperval.memorial

– VeilléeVendredi 15 Septembre: 6:00 PM – 9:00 PM

– Exposition, messe et inhumationSamedi 16 Septembre:8:30 AM – 12:30 PM

Veuillez transmettre ce lien à toutes les personnes qui, selon vous, aimeraient participer à la célébration de la vie de Jean-Paul Piner Duperval.

