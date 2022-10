Annonce mortuaire pour Marie Nicole Dorc?an

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

. Mr Philippe CARR?NARD et son ?pouse Jacqueline Joseph CARR?NARD et famille

. Mme Militza et Mme Farah MICHEL et famille

. Mme Franc?s Jeudi SCHMIDT et son mari LESLY SCHMIDT et famille

. Mme Iderle JEUDI BOIS et son mari Jan BOIS et famille

– A son beau fr?re Dr Philippe Hugues CARR?NARD, son ?pouse Josette CARR?NARD et leurs enfants Michaelle et Fr?d?ric.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.