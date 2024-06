Annulation des festivités du 29e anniversaire de la PNH à la suite de l’assassinat de 3 policiers

Annulation des festivités du 29e anniversaire de la Police Nationale d’Haïti à la suite de l’assassinat de 3 policiers de l’UTAG.

La Direction Générale de la Police Nationale d’Haïti (PNH) a annoncé, mardi dans une note, l’annulation des festivités prévues pour commémorer les 29 ans de l’institution ce 12 juin. Cette décision fait suite à l’assassinat tragique de trois membres de la police.

En lieu et place des célébrations, l’institution policière consacrera cette journée à la réflexion, au recueillement et à la méditation sous le thème : “Honorer le sacrifice et le dévouement pour mieux protéger.”

Le Haut Commandement de la PNH déposera une gerbe de fleurs au pied de la Stèle, en mémoire de tous les policiers disparus. Les Directeurs Centraux et Départementaux, ainsi que les Commandants d’Unités et les Chefs de Juridiction, prendront des mesures afin que les activités reflètent l’état d’esprit de l’institution et soient empreintes de sobriété.

Pour rappel, trois agents de l’Unité Anti-Gangs (UTAG), Fermetus Emelin (30 ans), Piton Wilkens Jean junior (31 ans) et Clovis Peterson (32 ans), ont été tués, le dimanche 9 juin 2024, dans une embuscade à Sans Fil, Delmas 18. Les assaillants ont incendié le véhicule blindé dans lequel se trouvaient les officiers spécialisés.

La Direction Générale de la Police Nationale d’Haïti (DGPNH) dans une note publiée, le lendemain du drame, a fermement condamné cet acte odieux, rendant hommage aux policiers tombés, qualifiés de “vaillants” pour leur engagement constant dans des situations périlleuses. Elle a également assuré que des mesures seront prises pour rendre justice et honorer leur mémoire.

