Antonio Gutteres : <>

Il y a presque un an, lors d’une r?union internationale sur la s?curit? en Ha?ti, un basket fund a ?t? cr?? pour appuyer la formation de la PNH et son ?quipement. Les donateurs ne se sont pas bouscul?s aux portillons. Et le gouvernement Ha?ti a multipli? les appels, sans succ?s jusqu’? pr?sent, aux partenaires pour qu’ils facilitent l’acquisition d’?quipements pour la PNH.

Selon Antonio Guterres, la PNH <>. <>, a ajout? Antonio Guterres en r?ponse ? une question sur les ?meutes et pillages enregistr?s apr?s l’annonce de cet ajustement des prix de l’essence ? la hausse, il y a huit jours. Le Premier ministre Ariel Henry, d?cri? et contest?, avait indiqu? que l’Etat subventionnait les produits p?troliers ? hauteur de 50 milliards de gourdes alors qu’il peine ? collecter 3 milliards de gourdes pour financer un programme d’assistance sociale.

