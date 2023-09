Antony Blinken a rencontré Ariel Henry sur la situation d’Haïti

​

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken a rencontré le Premier Ministre Ariel sur la situation d’Haïti.

En marge de la 78ème assemblée générale des Nations Unies à New-York , le chef de la dimplomatie américaine a rencontré le chef du gouvernement haïtien pour discuter de la crise haïtienne et s’engager conjointement pour trouver une solution urgente. Au cours de cette rencontre bilatérale, les deux parties ont discuté des questions de la gouvernance, la sécurité, des éléctions, de la mission multinationale en soutien à la PNH.Du côté haïtien, Jean Victor Généus, Laurent St-Cyr , Ricard Pierre, Antonio Rodrigue et du côté des américains , Bryan Nichols, Linda Thomas ont participé à cette rencontre.

À la suite de cette réunion bilatérale entre la délégation haïtienne et le gouvernement américain, une deuxième rencontre de haut niveau a eu lieu à la salle Villard Ballroom The New York Palace Hotel avec la participation de plusieurs délégations étrangères dont américaine, kenyane, BINUH, haïtienne entre autres. Cette rencontre a été co-présidée par Antony Blinken et Ariel Heny avec la participation active du ministre des affaires étrangères du Kenya. Au menu des discutions, les dirigents ont abordé le vote du conseil de Sécurité pour l’envoi d’une mission multinationale en soutien à la PNH, les moyens financier, technique, humain et logistique pour l’opéralisation de cette mission en Haïti.

Rappelons que le Premier Ministre, Ariel Henry va prononcer son discours ce vendredi 22 septembre 2023 à 15 heures à l’assemblée générale des Nations Unies à New York.

