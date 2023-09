Antony Blinken dit prendre des mesures pour imposer des restrictions de visas à 5 citoyens haïtiens

​

Violence des gangs: Antony Blinken dit prendre des mesures pour imposer des restrictions de visas à cinq autres citoyens haïtiens.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken dans un message publié sur son X ce vendredi 22 septembre 2023 annonce que des mesures sont en train d’être prises pour imposer des restrictions de visas à cinq autres citoyens haïtiens impliqués dans des activités de gangs en Haïti. Toutefois, il n’a pas cité le nom de ces personnes. Il a fait cette annonce à la suite des sanctions imposées par le Canada à l’encontre de trois personnalités du secteur privé haïtien: Marc Antoine Acra, Carl Braun et Jean-Marie Vorbe.

“Je prends des mesures pour imposer des restrictions de visa à cinq autres personnes qui ont soutenu la violence des gangs en Haïti, les rendant généralement inéligibles à l’entrée aux États-Unis”, a écrit Antony Blinken sur X.

Le secrétaire d’Etat américain annonce que les États-Unis vont continuer à demander des comptes aux responsables haïtiens qui fomentent la violence et l’instabilité et sapent la démocratie, a-t-il dit.

Rappelons qu’en février, les États-Unis ont sanctionné cinq citoyens haïtiens: Joseph Lambert, Rommel Bell, Youri Latortue, Rony Celestin et Hervé Fourcand frappés de restrictions de visa. Leurs avoirs ont été gelés et/ou ont été interdits de voyage aux États-Unis, ou les deux, dans le cadre de sanctions financières.

La situation en Haïti est préoccupante, avec une montée de la violence des gangs qui étendent leur emprise sur la capitale et au-delà. Les gangs sont de plus en plus à l’origine d’une série d’attaques mortelles contre les policiers haïtiens depuis le début de l’année. Les gangs montrent également que personne n’est à l’abri des enlèvements contre rançon, avec plusieurs personnalités enlevées pendant l’année 2023. Sans oublier la terreur qu’ils sèment dans des quartiers de la capitale haïtienne obligeant les citoyens à se déplacer pour se réfugier sur des places publiques, dans des écoles et des villes de province.

