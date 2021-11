<>, appelle Ariel Henry

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Chaque annee, nous avons rendez-vous avec l’histoire : 18 novembre. C’est plus qu’un devoir de memoire. Lequel peut nous aider a mieux comprendre le present, mais aussi et surtout a mieux preparer l’avenir. En ce 218e anniversaire de la bataille de Vertieres, il est venu le temps pour nous autres Haitiennes, Haitiens, de refaire l’histoire sous une autre forme.

La bataille de Vertieres du 18 novembre 1803 est l’aboutissement de la volonte d’etre libre. La victoire des troupes indigenes sur l’armee napoleonienne a ouvert la voie a l’independance et a la souverainete nationale. En depit des antagonismes qui les opposaient les uns aux autres, esclaves et affranchis, noirs et mulatres, ont eu l’intelligence d’opter pour l’union et le Tet ansanm.

Le general en chef de l’armee francaise, Rochambeau, a du, pour la premiere fois de sa carriere militaire, faire face a des soldats et des generaux epris de liberte. Des combattants qui croient que l’arme la plus puissante n’etait meme pas la baionnette a la pointe du fusil. Mais, de preference, une prise de conscience collective qui conduisit au triomphe de cette journee historique, a travers le cri de guerre: <>.

Comme en 2003, la transcendance de 1803, devrait, aujourd’hui, etre le maitre mot qui guide nos actions. Nous ne pourrons jamais affronter les defis de l’heure, en grenn cinq. Depuis quelque temps, j’ai fait du dialogue avec des organisations sociales et politiques, mon cheval de bataille. Cela m’a permis d’aboutir a un large consensus, a un Accord politique pour une gouvernance efficace et apaisee dont les retombees seront profitables pour toutes les filles, ainsi que tous les fils de la nation. Je persisterai dans cette demarche avec determination et opiniatrete. Car, je reste convaincu que cette voie qui privilegie le dialogue et le consensus nous conduira a bon port.

Nous avons l’obligation de reediter 1803 a cause des urgences et des problemes auxquels fait face notre nation. Nous devons mener un combat sans merci pour parvenir a aplanir les sentiers et faire taire nos divergences en vue de continuer sur la voie de la democratie. Pour y parvenir, nous devons transcender de nos querelles, consentir des sacrifices enormes, aller au-dela de nous-meme et emprunter la voie du consensus.

L’un des evenements importants que nous devons comprendre aujourd’hui, c’est que les officiers Francois Capois, Jean Jacques Dessalines, Henri Christophe, entre autres, savaient que le chemin de la liberte etait irreversible. Regarder en arriere serait la catastrophe. Ils ne pouvaient pas regarder en arriere. Grand etait le defi.

Mes chers compatriotes,

1803 est un exemple extraordinaire d’unite nationale et de depassement de soi. Dans l’un de mes derniers messages, j’avais souligne l’esprit de grandeur des generaux noirs et mulatres a l’Arcahaie. Ils se sont unis pour nous donner un symbole imperissable : le drapeau national. Le 18 novembre 1803, ces memes generaux ont assure la defense du territoire. Christophe, Capois, Gabart, Petion dans le sud, etc., ils ont tous travaille a leur maniere pour preparer et rendre possible ce qui devrait etre la fete, le premier janvier 1804.

En depit de nombreuses contraintes, nos agents des forces de l’ordre, en l’occurrence les Forces armees d’Haiti et la Police Nationale d’Haiti, restent dans la voie de leur mission. Ils savent tous que le salut de la patrie et la victoire de la democratie passent necessairement par le maintien de l’ordre public, le renforcement de l’unite nationale, la cohesion de l’Etat, le respect de l’autorite et de la loi. Nous leur disons merci.

Il y a 218 ans, nos ancetres nous ont donne une formidable lecon de liberte. Ils ont concentre leur energie sous le haut commandement unifie de Dessalines, stratege inspire, seconde par le general Capois la mort, tacticien indomptable, pour rompre la chaine de l’esclavagisme colonial.

Cheres Concitoyennes

Chers Concitoyens

Se bon jan san ewo Vetye ki koule nan venn nou. Nou se desandan yon ras moun fanm ak ganson ki te konnen anpil move lavi. Yo rive kreye yon vi miyo, libete, ak dwa grandet maje nou pou limanite. Nou dwe montre ke nou menm tou nou genyen menm kalte diyite ak kokenn chenn konbatan sa yo. Yo te afwonte lanmo pou n te ka genyen jodi a yon peyi lib, ki pa rete ak moun, yon peyi ki granmoun tet li.

Aujourd’hui, la bataille de Vertieres devrait avoir un sens que si l’on se parle, discute ensemble des difficultes qui se dressent devant nous comme les nouveaux defis, les nouveaux remparts que nous devons renverser. Il y a lieu aujourd’hui, chacun de son cote, d’avoir une reflexion profonde sur l’existence et la mission de cette nation qui a mene l’une de plus grandes batailles et qui a fait de nous les pionniers dans le respect des droits de l’homme et du citoyen.

J’invite mes soeurs et mes freres a s’unir afin de construire un pays digne du reve de nos ancetres. Je veux insister aujourd’hui sur la necessite d’entretenir un climat politique stable dans la perspective des prochaines elections en vue de conduire notre pays sur le chemin du developpement durable. Aussi, je demande a tous mes compatriotes de placer les interets superieurs de la Nation au -dessus de toute querelle de chapelle, autour d’un meme objectif qui depasse les interets de chacun.

Haitiennes, Haitiens, unissons-nous. Ce n’est pas un vain mot. Donnons un sens a Vertieres. Haiti a ete cette lumiere qui eclairait le monde pour montrer le chemin de la liberte. Nos ancetres ont realise Vertieres dans le tet ansam. Vertieres n’aurait jamais ete possible si les notions de fraternite et d’unite n’avaient pas impregne l’esprit des precurseurs de l’independance. Nous avons l’obligation devant l’histoire de batir la nouvelle Haiti dont nous revons tous. Une Haiti unie. Une Haiti prospere. Une Haiti reconciliee avec elle-meme. Une Haiti de consensus et de compromis.

Rendons un chaleureux hommage a tous les soldats de l’armee indigene. Ils nous ont laisse de belles pages d’histoire avec leurs armes, avec leur sueur, avec leur sang et avec leur bravoure! Rendons un hommage particulier a leur chef, le general Jean Jacques Dessalines, le grand stratege militaire et notre illustre liberateur.

Cette victoire du 18 novembre 1803 etait le triomphe de la volonte, le triomphe du courage, le triomphe de la raison et surtout le triomphe de l’union. Cette victoire du 18 novembre 1803 etait l’entree triomphale du general Jean Jacques Dessalines dans la legende de l’histoire militaire du monde moderne, pour avoir force le destin de son peuple, en le rendant libre et souverain, grace a son intelligence et a la fureur des canons et des fusils. Cette victoire du 18 novembre etait celle de la dignite humaine sur la barbarie esclavagiste. C’etait le triomphe des droits de l’homme.

Mes chers compatriotes,

Pour honorer valablement la memoire des heros de Vertieres, apres deux siecles perdus, il faut nous mettre debout. Debou pou nou di NON a zak sanguine ke moun beswen fe nan peyi; Non a zak kidnapping la Police ak Lame deside kwape ak tout fos; Non a tout moune ki beswen kontinye mete yon clima entabilite nan peyi a.

Nap mande tout konpatriyot nou yo rete debou pou pitit nou kal lekol, debou pou wout debloke, debou pou lame ak lapolis men nan men n ap kontinye kwape move ze, debou pou Ayiti leve kanpe. Ayiti bite men n ap ba l men pou li rekanpe.

Greenadye a lasso : an nou lanse asso kont insekirite, kont grangou, kont rayisab, kont division, kont difamasyon, kont mauve akizasyon, kont mechanste, kont inflasyon, kont grangou,kont chomaj, kont tout kalite komplo lenmi ayiti ap maniganse.

La bataille de Vertieres est un bel exemple de solidarite et d’union nationale. Elle ne saurait representer, pour nous, Haitiennes, Haitiens, une simple histoire que l’on raconte en salle de classe. La bataille de Vertieres doit etre, plutot, une lumiere qui eclaire nos chemins; un exemple sur lequel nous devons modeler notre vie quotidienne ; une source d’inspiration constante dans nos projets d’avenir pour notre pays.

La societe libre, egalitaire, fraternelle et prospere a laquelle aspirent toutes les Haitiennes et tous les Haitiens vivant en Haiti et a l’etranger, reclame une nouvelle epopee a la dimension de celle de Vertieres. Chacun de nous doit en constituer le fer de lance.

Portons la bataille de Vertieres dans nos coeurs. Affichons-la dans toutes nos actions et nos prises de decision. Realisons chaque jour une nouvelle bataille de Vertieres pour rendre notre peuple plus uni, plus heureux et plus solidaire.

Frem ak Sem isit tankou lot bo,

Nous avons fait l’histoire en devenant la premiere Republique noire et independante du monde. En realisant l’abolition de l’esclavage, nous avons etonne la terre entiere.

Nos ancetres ont fait Vertieres. Il incombe a notre generation la noble tache de construire l’Haiti de demain.

Nous devons etre penetres de cet esprit de depassement qui emane de la bataille de Vertieres. Le destin fait que nous sommes a la fois les temoins de l’effondrement de nos institutions et artisans de leur reconstruction. Puissions-nous, a l’instar de nos ancetres repondre a ce pressent appel, a ce nouveau rendez-vous avec l’histoire.