Approbation du déploiement d’une mission multinationale en Haïti: pour le ministre Victor Généus, c’est une lueur d’espoir pour le peuple

Approbation du déploiement d’une mission multinationale en Haïti: pour le ministre des affaires étrangères Jean Victor Généus, c’est une lueur d’espoir pour le peuple haïtien.

Le Conseil de Sécurité de l’ONU a approuvé ce lundi 2 octobre 2023 le déploiement d’une force multinationale de soutien à la sécurité en Haïti qui sera dirigée par le Kenya. Le ministre des Affaires étrangères haïtien, Jean Victor Généus, lors de son intervention devant le conseil a parlé de la situation d’Haïti, tout en indiquant que cette décision constitue une avancée significative vers la résolution de la crise multidimensionnelle que traverse le pays.

“C’est une lueur d’espoir pour le peuple qui subit depuis trop longtemps les conséquences d’une situation politique, socio-économique, sécuritaire et humanitaire difficile. J’en profite donc pour, publiquement ici, saluer son courage et sa résilience”, a déclaré le ministre des affaires étrangères avant de poursuivre pour démontrer que le Conseil de sécurité de l’ONU a pris la mesure de la crise et a compris la nécessité d’agir en urgence pour donner espoir à des millions de femmes, d’hommes et d’enfants désarmés, qui ont besoin de recouvrer la liberté, la paix et la sécurité et qui ont appelé longtemps la communauté internationale à leur secours.

Plus loin dans ses interventions, le chancelier haïtien a salué le président du Kenya qui dès le début avait manifesté sa volonté d’envoyer des troupes en Haïti. “J’en profite pour adresser, au nom du peuple et du Gouvernement haïtien, un remerciement spécial au Président William RUTO, à son Gouvernement et au peuple frère du Kenya, pays qui a accepté de diriger une telle mission. Il s’agit d’une décision que nous saluons comme un geste de haute portée historique.”

Jean Victor Généus dit prendre note que la résolution reconnaît pleinement la nécessité pour la Communauté internationale et les institutions financières internationales de continuer à soutenir Haïti, même après la restauration d’un environnement sécuritaire, en vue d’un développement économique, social et institutionnel durable. “Elle a appelé les Etats membres, ainsi que les organisations régionales, à contribuer en personnel, équipement, moyens financiers et ressources logistiques selon les besoins de la Mission Multinationale de Support à la Sécurité. Je remercie tous les pays qui se sont déjà manifestés en ce sens”, a-t-il dit.

Toutefois, le ministre des affaires étrangères croit aussi que le développement socio-économique doit être pris en compte pour s’attaquer durablement à l’extrême pauvreté, source de tous les maux. “Il est tout aussi nécessaire de continuer à supporter davantage les programmes sociaux du Gouvernement visant à soulager les plus démunis dans les quartiers nécessiteux, terreau fertile de recrutement de jeunes désorientés et marginalisés”, a-t-il indiqué.

À la fin de son intervention, Jean Victor Généus a souligné que cette résolution reconnaît le besoin pour toutes les parties prenantes en Haïti d’arriver à un accord permettant l’organisation d’élections présidentielle, législatives et municipales libres et équitables, ainsi que la reconstruction des institutions démocratiques.

Notons que le déploiement de cette mission ainsi que le calendrier seront définis par les autorités haïtiennes et le Kenya qui a accepté de diriger la mission multinationale de soutien à la sécurité.

