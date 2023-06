Après 57 matchs joués et 5 buts marqués, Sergio Ramos quitte le PSG

​

Le Paris Saint-Germain salue le départ de Sergio Ramos qui s’apprête à quitter l’équipe après avoir porté le maillot parisien à 57 reprises.

Après deux saisons passées dans la capitale française au PSG, le défenseur espagnol, Sergio Ramos, va faire ses valises. L’équipe française sur son site internet a salué le départ de l’ancien joueur du Real Madrid qu’il a qualifié de sacré champion. Arrivé au club le 8 juillet 2021, il a participé à 57 rencontres et a marqué cinq buts.

“Le Paris Saint-Germain salue très chaleureusement Sergio Ramos, qui s’apprête à quitter la capitale après deux saisons passées à défendre les couleurs du Club”, a écrit le PSG qui a rappelé que l’espagnol durant ces deux saisons a remporté deux championnats de France et un trophée des champions.

Le concerné était très heureux de porter ce maillot. Dans ses déclarations citées sur le site du club, il a indiqué que “Porter le maillot Rouge et Bleu ces deux dernières années aura été une expérience merveilleuse. J’ai vécu une aventure inoubliable à Paris et je tiens à vous remercier tous pour votre soutien et votre amour. Allez Paris.”

En l’espace de deux saisons, Sergio Ramos a porté le maillot du club parisien à 57 reprises. Il a inscrit cinq buts dont sa première réalisation remonte au 23 janvier 2022 en championnat face au Stade de Reims. Du 28 novembre 2021 au 1er janvier 2023, il est resté invaincu avec le Club, soit 34 rencontres sans défaite. Un record, un de plus, a souligné le PSG.

“Nous tenons à exprimer notre immense gratitude à Sergio Ramos pour les deux années qu’il a passées avec nous. Le leadership, l’esprit d’équipe et le professionnalisme de Sergio, associés à son expérience au plus haut niveau, font de lui une véritable légende du football et ce fut un honneur de l’avoir à Paris. Tout le monde au club lui souhaite le meilleur”, a réagi Nasser Al-Khelaïfi, Président du Paris Saint-Germain.

Sergio Ramos a commencé au FC Séville, son club formateur avant de rejoindre le Real Madrid où il a passé 16 saisons. Sous les couleurs de la maison blanche, il a connu beaucoup de succès en remportant notamment quatre Ligue des champions entre 2014 et 2018 et la Liga à 5 reprises (2007, 2008, 2012, 2017 et 2020).

Avec la sélection espagnole, il a remporté l’Euro 2008 et 2012 sans oublier la coupe du monde 2010. Avec la Roja, il a joué pendant 18 ans et est devenu le joueur le plus capé avec 180 sélections et a inscrit 23 buts.

Ramos s’impose comme l’un des meilleurs défenseurs du monde, inscrivant 101 buts en 671 matches, toutes compétitions confondues avec le FC Séville, le Real Madrid, l’Espagne et le PSG.

