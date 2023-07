Après six matchs sans victoire, l’Inter Miami délivré par Messi sur un superbe coup franc

​

​

Après six matchs sans connaître le goût de la victoire, l’Inter Miami est délivré par Lionel Messi sur un superbe coup franc.

Lionel Messi a débuté son premier match officiel sous les couleurs de l’Inter Miami le vendredi 21 juillet 2023, face à Cruz Azul, club mexicain, dans le cadre des Leagues Cup. En présence de nombreuses stars venues assister à la grande première de l’argentin, le champion du monde sorti du banc à la 54e minute, a offert la victoire à ses coéquipiers sur un superbe coup franc tiré du 25 mètres en toute fin de la rencontre. Après six matchs sans victoire toutes compétitions confondues, la franchise américaine démarre la nouvelle aventure du septuple ballon d’or par un très beau succès (2-1). Toutefois, la franchise américaine reste toujours sur 11 matchs sans victoire dans la MLS.

En effet, Lionel Messi a débuté la rencontre sur le banc de touche en présence des milliers de supporters et stars venus assister à sa grande première. Le joueur argentin est entré dans le match à la 54e minute de jeu tout comme son ancien coéquipier au Barça, Sergio Busquets.

Malgré la présence de l’argentin et de l’espagnol sur le terrain, Cruz Azul avait trouvé l’égalisation à la 65e, soit 11 minutes après l’entrée de l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain.

À 1-1, on croyait que le match serait terminé sur un score nul dans les temps réglementaires mais Messi considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps a guidé son club à la victoire finale grâce à un superbe coup franc tiré dans le temps additionnel.

Un but qui a permis à l’Inter Miami de démarrer la compétition par une victoire et de stopper la mauvaise série de la franchise qui restait sur six défaites toutes compétitions confondues. Toutefois, Lionel Messi a un autre défi à relever le 20 août prochain. Son nouveau club est resté sur 11 matchs sans victoire, son succès remonte au 11 mai dernier à domicile contre New England (2-1).

