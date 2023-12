Après Tafa Mi Soleil, c’est au tour du rappeur KenFs d’annoncer sa séparation avec Evazyon Mizik

​

​

Après l’artiste Tafa Mi Soleil, le rappeur KenFs annonce officiellement sa rupture avec le label Evazyon Mizik.

C’est Au tour de KenFs d’annoncer sa rupture avec Evazyon Mizik. Le rappeur a annoncé la nouvelle via un communiqué publié sur ses pages sur les réseaux le samedi 2 décembre 2023. L’artiste haïtien n’a pas révélé les raisons de cette divorce mais a souligné qu’il n’y a absolument aucune mésentente entre lui, Evazyon Mizik et Dèf. Cette décision intervient un an et quelques mois depuis que Tafa Mi Soleil a mis fin à sa collaboration avec le label.

“Aujourd’hui, nous vous annonçons que KenFS a décidé de se séparer d’Evazyon Mizik, en tant que PDG et aussi en tant qu’artiste. Cette décision a été prise après mûre réflexion et compréhension mutuelle entre Ken FS et toute la famille Evazyon Mizik”, peut-on lire dans ce communiqué publié en créole et en anglais.

Le rappeur qui a dévoilé dernièrement un double album intitulé “Panda”, a profité de remercier l’équipe d’Evazyon Mizik. “Nous souhaitons exprimer notre plus profonde gratitude à tout le monde chez Evazyon Mizik pour l’incroyable voyage que nous avons fait ensemble. De ce grand voyage que nous avons effectué a donné naissance au meilleur album rap qui sort cette année : PANDA.”

Depuis la publication de ce communiqué, les internautes ne cessent de commenter pour essayer de donner raison à un clan et de critiquer l’autre clan. Le rappeur qui est conscient que ces commentaires allaient défiler sur la toile n’a pas hésité de souligner dans ce communiqué qu’il n’a aucun problème avec Dèf. “Dèf n’est pas seulement un associé en affaires, mais aussi le parrain de la fille de KenFS, témoignage des liens personnels forts qui transcendent le domaine professionnel. Malgré la décision de se séparer, il est important de souligner qu’il n’y a absolument aucune mésentente entre KenFS, Evazyon Mizik et Dèf.”

Malgré cette séparation, le rappeur est prêt à continuer sa carrière d’artiste. “Nous apprécions le soutien continu des fans, des amis et de l’ensemble de la communauté musicale. Le changement est une constante dans l’industrie musicale, et nous pensons que cette évolution mènera à de nouveaux et passionnants chapitres pour toutes les personnes impliquées”, a-t-il dit.

Rappelons que Tafa Mi Soleil avait annoncé en avril 2022 la fin de sa collaboration avec le label Evazyon Mizik après cinq années de collaboration.

A lire aussi :

Un touriste allemand tué, deux autres personnes blessées dans une attaque au couteau à Paris