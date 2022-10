Apr?s des mois d’immobilisme, les USA passent ? l’action

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En ce moment m?me, notre personnel est sur le terrain en Ha?ti, travaillant aux c?t?s des travailleurs de la sant? ha?tiens et des ONG pour r?pondre ? l’?pid?mie de chol?ra et fournir des soins ? ceux qui en ont besoin. Nous allons acc?l?rer l’acheminement de l’aide humanitaire suppl?mentaire ? la population ha?tienne, peut-on lire dans cette d?claration.

Alors qu’Ha?ti est confront? ? une r?surgence mortelle du chol?ra, des acteurs malveillants continuent ? financer et ? fomenter la violence, ainsi qu’? bloquer l’approvisionnement en carburant et l’acc?s humanitaire pour l’aide vitale. Aujourd’hui, nous annon?ons de nouvelles mesures visant ? apporter l’aide n?cessaire au peuple ha?tien et ? demander des comptes ? ceux qui continuent ? fomenter la violence, a indiqu? le secr?taire d’Etat am?ricain Antony Blinken dans une d?claration, mercredi 12 octobre 2022.

Le Secr?taire d’Etat am?ricain, Antony Blinken, dans une d?claration intitul?e <>, a annonc?, mercredi 12 octobre 2022, le d?ploiement dans les prochains jours de <>, des restrictions de visas contre des fonctionnaires ha?tiens et des individus impliqu?s dans le fonctionnement des gangs et l’appui ? la prise en charge du chol?ra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.