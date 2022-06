Apr?s deux ans d’absence, le coll?ge Catts Pressoir reprend sa foire Expo-science

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le coll?ge Catts Pressoir a r?alis? sa traditionnelle exposition de projets ? caract?re scientifique les 4 et 5 juin 2022. En d?pit de deux ann?es d’interruption due ? la pand?mie de Covid-19 et la crise politique, la cr?ativit? des ?l?ves de la 1re ann?e fondamentale ? la terminale ne souffre d’aucune an?mie. En t?moigne la pr?sentation magistrale de Sammuelly Dorval et Widmalie Cadet, ?l?ves de 7e AF, sur les ?nergies solaires. Les travaux de recherche portaient notamment sur l’?cologie, la biologie, les ?nergies renouvelables. Selon le professeur Guy Etienne, les ?l?ves ont plac? la barre tr?s haut cette ann?e afin de compenser les deux ann?es d’absence. Selon lui, l’enjeu est de faire preuve de cr?ativit? et de cr?er des projets r?pondant ? des besoins de d?veloppement. <>, s’est r?joui le directeur du coll?ge Catts Pressoir.

Cet ?tablissement scolaire est r?put? pour sa p?dagogie et ses innovations en termes de technologie. Interrog? sur la formule ayant permis ? l’institution de garder le cap, Guy Etienne a r?pondu en ces termes : <>

Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Nesmy Manigat, a pris part ? la premi?re journ?e de la foire. Il n’a pas cach? son admiration devant le savoir-faire des ?coliers. <>, croit savoir M. Manigat.

Nesmy Manigat, qui a assist? ? deux expositions d’?l?ves du Nouveau secondaire II, s’est dit heureux de constater que la modernisation prend forme. <>, a-t-il confi?, soulignant au passage que le MENFP a recrut? des jeunes issus de l’Ecole nationale de g?ologie appliqu?e (ENGA) qui seront au service de l’ensemble des s?ries du nouveau secondaire.

Par ailleurs, le professeur Guy Etienne a r?v?l? l’int?r?t du MENFP de continuer ? travailler avec son ?tablissement. En ce sens, a-t-il poursuivi, le minist?re de l’?ducation porte un int?r?t particulier pour le projet <>. Il a ?galement ?voqu? le support de la Chambre franco-ha?tienne de commerce et d’industrie. <>, a soulign? le professeur Guy Etienne.