Apr?s la crise de carburant, p?nurie d’oxyg?ne dans les h?pitaux

Cons?quence de la p?nurie de carburant ou de la guerre des gangs qui bloquent le port Lafito, les h?pitaux publics, priv?s et mixtes s’enfoncent dans une crise multiforme dont l’issue est incertaine. Au plus grand centre hospitalier du pays, commun?ment appel? h?pital g?n?ral, la p?nurie d’oxyg?ne se profile ? l’horizon, patients et professionnels de sant?, craignant le pire, croisent les doigts.

“Cela fait deux semaines depuis que le fournisseur des bonbonnes d’oxyg?ne ? l’h?pital de l’Universit? d’Etat d’Ha?ti annonce la couleur. Du mat?riel n?cessaire ? la production des bonbonnes d’oxyg?ne est bloqu? au port Lafito, bient?t il sera dans l’impossibilit? de fournir de l’oxyg?ne ? l’h?pital”, confirme le Dr Jessie Colimon Adrien, dans une entrevue accord?e au quotidien Le Nouvelliste.

Elle pr?cise que pour l’instant, l’H?pital g?n?ral dispose d’une quantit? d’oxyg?ne pour les patients. ” La situation dans une semaine ou deux sera beaucoup plus difficile selon le fournisseur de l’HUEH.”

Une source contact?e ? l’h?pital universitaire La Paix admet que la situation n’est pas trop diff?rente. “Nous avons les m?mes inqui?tudes, quand les bonbonnes d’oxyg?ne ne sont pas disponibles, ce sont les h?pitaux publics qui en paient le prix fort”, soutient cette source ? l’HUP.

Pour les h?pitaux de la fondation Saint-Luc et de Saint-Damien, la p?nurie d’oxyg?ne risque de devenir une cons?quence de la p?nurie de carburant. “Nous avons nos propres concentrateurs d’oxyg?ne dans nos h?pitaux, quand nous sommes de grande consommation, comme c’?tait le cas avec la Covid-19, nous faisons la r?quisition de bonbonnes d’oxyg?ne, mais en temps normal, l’oxyg?ne n’est pas un probl?me”, explique le directeur m?dical de l’h?pital Saint-Damien, le Dr Marc Edson Augustin, avant d’ajouter qu’avec la p?nurie de carburant qui persiste dans les h?pitaux de l’organisation Nos Petits fr?res et soeurs, ils risquent de ne plus pouvoir faire fonctionner les concentrateurs d’oxyg?ne.

“Aujourd’hui, les heures de fonctionnement de nos concentrateurs d’oxyg?ne sont r?duites ? cause de la p?nurie de carburant”, dit-il.

Pour les h?pitaux priv?s de la cha?ne de soins DASH, la situation est plus calme. “Toutes nos structures utilisent l’?nergie solaire, c’est pourquoi la p?nurie de carburant ne nous affecte pas directement. Nos concentrateurs d’oxyg?ne fonctionnent normalement, m?me notre salle d’op?ration est sous la d?pendance de l’?nergie solaire”, informe le Dr Ronald Laroche.