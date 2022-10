Apr?s la sortie sud, le gang d’Izo attaque la sortie nord, ?tend son emprise sur Port-au-Prince

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ce sont des blind?s de la PNH qui patrouillent ce secteur immense o?, en plus des infrastructures ?conomiques, il y a des centaines de milliers d’habitants qui ont, pour certains, v?cu ou surv?cu aux massacres et accrochages entre gangs.

Tout le littoral de la baie de Port-au-Prince o? il y a un concentration de ports, de terminaux p?troliers, de centres de stockage de produits alimentaires, est depuis plus d’un an sous le contr?le des gangs arm?s, ceux de Izo, du G-9, de Ti Gabriel, de Chen Mechan, de ceux de Canaan.

Des bandits avaient attaqu? la prison des femmes de St Christophe ? Cabaret, dans le m?me p?rim?tre. Ils avaient aussi attaqu? le sous-commissariat, de Canaan, bloqu? la route et provoqu? l’?vasion de plus d’une centaine de d?tenues. Le gang de Izo qui contr?le avec celui de Ti Lapli l’entr?e sud de Port-au-Prince depuis le 1er juin 2021, coupant le pays en deux, a consid?rablement renforc? son influence ? l’entr?e nord de la r?gionm?tropolitaine.

Les hommes du gang de Izo, de village de Dieu, arriv?s par la mer, via Simonet, ont lanc? une attaque des installations des Moulins d’Ha?ti ( ancienne Minoterie d’Ha?ti), non loin du port et de la zone franche de Lafiteau, ? la sortie nord de Port-au-Prince, samedi 8 octobre 2022.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.