Apr?s l’attaque arm?e contre des contr?leurs a?riens, l’OFNAC dit avoir pris les mesures appropri?es

La note de l’OFNAC fait suite ? celle de La F?d?ration internationale des associations de contr?leurs a?riens ou IFATCA (International Federation of Air Traffic Controllers’ Association) d?non?ant le silence des autorit?s de l’aviation civile ha?tienne apr?s l’incident qui fait na?tre des inqui?tudes sur la s?curit? de l’espace a?rien ha?tien. Les responsables de l’OFNAC disent avoir pris toutes les mesures appropri?es apr?s l’incident, notamment assurer le suivi avec la police pour diligenter une enqu?te et pr?venir de pareils incidents dans le futur.

