Apr?s les sanctions am?ricaines, le s?nateur Patrice Dumont appelle ? la d?mission de Joseph Lambert de la pr?sidence du S?nat

Vendredi 4 novembre, the “Office of Foreign Assets Control (OFAC)” du d?partement am?ricain du tr?sor a ?galement annonc? avoir d?sign? “les ressortissants ha?tiens Joseph Lambert (Lambert) et Youri Latortue (Latortue) conform?ment au d?cret 14059 du 15 d?cembre 2021, traitant des sanctions aux ?trangers impliqu?s dans le trafic mondial de drogues illicites. <>, pouvait-on lire dans le communiqu? de l’instance am?ricaine.

Le s?nateur de l’Ouest, Patrice Dumont, appelle ? la d?mission de Joseph Lambert de la pr?sidence du S?nat qui ne compte qu’un tiers de ses membres. M. Dumont fait cette demande quelques jours apr?s un communiqu? du d?partement du Tr?sor des Etats-Unis annon?ant des sanctions contre Joseph Lambert et contre l’ancien s?nateur Youri Latortue pour trafic de drogue et violation des droits humains.

