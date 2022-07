Apr?s Port-de-Paix, saisie d’armes et de munitions ? Port-au-Prince par les agents douaniers

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le container contenant des armes et ces munitions vient de la Floride. Cette saisie intervient apr?s celle de 120 000 cartouches et d’armes de poing au port de Port-de-Paix. La lib?ration de deux suspects a conduit au limogeage et ? l’arrestation de l’ex-commissaire du gouvernement Virgile Michelet par la DCPJ pour corruption. Les coups de filets de l’AGD sont salu?s. Le nouveau directeur de l’AGD, Julc?ne ?douard, interrog? jeudi apr?s-midi par la Voix de l’Am?rique, a indiqu? qu’il est l? <>. <>, a dit le rempla?ant de Romel Belle, objet d’une enqu?te de l’ULCC avant sa r?vocation.

Le commissaire Lafontant n’a pas fait de commentaire sur le communiqu? de l’?glise ?piscopale publi? plus t?t dans la journ?e. <>, peut-on lire dans communiqu? qui n’a pas ?voqu? un quelconque rapport entre l’?glise ?piscopale et Mme Gina J.L Rolls.

<>, a-t-il indiqu?. <>, a expliqu? Jacques Lafontant. Est-ce que Mme Rolls ? l’habitude de d?douaner pour l’?glise ?piscopale ? <>, a r?pondu le commissaire qui confirme l’arrestation d’une personne dans le dossier, l’?mission d’avis de recherches et d’interdiction de d?part contre deux ou trois personnes dont Mme Gina J.L Rolls et un Zimbabw?en.

L’inventaire partiel de la fouille d’un container au port de Port-au-Prince a permis de saisir 18 armes automatiques dont 6 AK-47, des Galil et des M-4, un fusil calibre 12, quatre ? six armes de poing, presque 20 000 cartouches, 120 chargeurs d’armes de diff?rents calibres, a confi? au Nouvelliste le commissaire du gouvernement pr?s le tribunal de premi?re instance de la capitale, Jacques Lafontant, jeudi 14 juillet 2022.

