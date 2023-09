Aquin: le MENFP a inauguré le nouveau bâtiment de l’école nationale de Maingrette

​

Le MENFP procède à l’inauguration du nouveau bâtiment de l’école nationale de Maingrette située à Aquin.

Le ministre de l’Éducation nationale Nesmy Manigat accompagné de l’ambassadeur du Mexique, Daniel Camara, a procédé le lundi 18 septembre 2023 à l’inauguration des locaux de l’école nationale de Maingrette située à Aquin dans le sud du pays. Cet établissement scolaire a bénéficié de ce nouveau bâtiment grâce au soutien financier du gouvernement mexicain, de la Fondation Carlos Slim et de l’UNICEF qui a œuvré à la mobilisation et la gestion du fonds dégagé pour ce chantier et pour neuf autres répartis dans le Sud, le Sud-Est, les Nippes et la Grand-Anse, a indiqué une note du bureau de communication du MENFP.

“Nous ne cesserons jamais de multiplier les efforts pour que s’ouvrent les portes de toutes les écoles partout où cela est possible. Ce sont les mêmes efforts qui seront déployés dans l’idée de faciliter que tous les enfants puissent retourner à l’école”, a déclaré le ministre Nesmy Manigat lors de ses interventions à la cérémonie inaugurale.

Le titulaire du MENFP a aussi souligné que le ministère qu’il dirige ne manquera pas à sa responsabilité. “Tant qu’il y a des enfants se trouvant en difficulté de regagner les salles de classe, ces efforts ne cesseront point”, a-t-il dit.

Cet établissement scolaire a été détruit le 14 août 2021 lors du séisme qui avait saccagé le Grand Sud du pays. Toutefois, il est reconstruit grâce au soutien financier du gouvernement mexicain, de la Fondation Carlos Slim et de l’engagement de l’UNICEF qui a œuvré à la mobilisation et la gestion du fonds dégagé pour ce chantier et pour neuf autres répartis dans le Sud, le Sud-Est, les Nippes et la Grand-Anse.

Par ailleurs, l’ambassadeur du Mexique, Daniel Camara, n’a pas caché son contentement pour ce nouveau bâtiment financé par le gouvernement de son pays et la Fondation Carlos Slim.Il a aussi souligné l’engagement de son pays au côté d’Haïti et la bonne collaboration entre la partie mexicaine, le MENFP et l’UNICEF.

Le représentant de l’UNICEF, Bruno Maes, a pour sa part insisté sur le fait que l’école reste un lieu idéal pour que l’enfant puisse apprendre, grandir et réaliser son rêve.

Bruno Maes a ainsi indiqué que la construction des bâtis de ces 10 écoles, en plus des 38 autres déjà livrés, témoignent de l’engagement de cette agence onusienne de continuer à œuvrer pour le bien-être des enfants haïtiens.

Les propos du directeur de l’école (Franck Joseph), du fondateur de cette institution (Lifrance Joseph), du coordonnateur du CASEC (Guirand Adrack) et ceux tenus par le directeur départemental d’éducation du Sud (Sylvain Jean Désir) ont été tous saupoudrés d’une rhétorique de courtoisie : remerciement à tous ceux et toutes celles qui ont rendu possible l’achèvement de ce chantier scolaire, les partenaires internationaux, mais aussi les agents éducatifs ayant joué pleinement leur partition, a expliqué la note du bureau de la communication du MENFP.

À la suite de la cérémonie de Maingrette, il a été inauguré ce mardi dans la Grand-Anse les bâtiments de l’École nationale de Roseaux; une autre construction financée dans le cadre de cette coopération haïtiano-mexicaine.

Notons que le MENFP avait remis le 15 septembre dernier à des directeurs d’écoles de la Grand-Anse, des Nippes et du Sud les clés de 25 établissements scolaires publics reconstruits ou réhabilités avec le soutien de Solidarité Laïque.

