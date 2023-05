Ariel Henry a pris part à la célébration de la journée de l’Europe

​

​

La délégation de l’union européenne en Haïti a marqué la journée de l’Europe. Ariel Henry a pris part à cette célébration.

La délégation de l’Union européenne en Haïti a organisé, ce mardi 9 mai 2023, un cocktail pour marquer la journée de l’Europe, fêtée chaque 9 mai dans les pays membres de l’UE et dans les délégations. À cette occasion le ministre des affaires étrangères et des cultes , Jean Victor Généus, des hauts fonctionnaires de l’Etat, les anciens président et premier ministre sanctionnés par le Canada, Jean Henry Céant et Jocelerme Privert, le gouverneur de la banque centrale ainsi que d’autres invités étaient présents aux cotés du chef de la délégation de l’UE en Haïti, Stefano Gatto pour célébrer les relations entre le pays et l’UE.

Le chef de l’exécutif en Haïti, a évoqué la solidarité indispensable entre les nations et qui est le sens profond du partenariat que la République d’Haiti, l’Union européenne et ses Etats membres bâtissent ensemble depuis de nombreuses décennies. Justement la situation actuelle du pays pousse Ariel Henry a demandé à ce que cette solidarité puisse accroître.

« La situation de violence que vit le pays nous invite à tourner nos regards vers tous ceux qui veulent nous aider, en regard de la précarité de nos moyens et du manque d’équipements de la Police nationale. Nous continuons à compter sur votre bienveillance pour nous aider à sortir de ce cercle infernal », a-t-indiqué pour lancer un appel de solidarité aux pays frères de l’Union européenne.

Pour sa part, Stefano Gatto, ambassadeur de l’Union européenne en Haïti, a mis en avant l’engagement des Etats membres de l’UE envers le pays qui reste intact malgré les difficultés liées à la crise actuelle. “La situation du pays rend l’engagement de l’Union européenne difficile. Certains pensent parfois que c’est par manque d’intérêt ou par manque d’attention, mais ce n’est pas le cas. Les missions de supervision de la délégation ont été mises à mal par l’insécurité”, a-t-il déclaré.

M. Gatto a évoqué des projets prévus dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’UE, en terme d’assistances pour renforcer la sécurité alimentaire, l’éducation et apporter un appui à la société civile.

Chaque année le 9 mai, l’UE commémore ce moment historique où une communauté d’états, au sortir d’un affrontement destructeur, s’engagea à poser les premières pierres de ce qui deviendra le modèle d’intégration politique, économique et social.

