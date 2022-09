Ariel Henry annonce un ajustement du prix de l’essence

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Premier ministre Ariel Henry a annonc? un ajustement des prix des produits p?troliers ? la pompe pour s’assurer de leur disponibilit? ? un co?t moins ?lev? qu’au march? noir et r?duire la subvention ayant atteint plus de 50 milliards de gourdes, lors d’une adresse ? la nation, dimanche 11 septembre 2022. <>, a fait savoir Ariel Henry, expliquant que la subvention des produits p?troliers a atteint 50 milliards de gourdes de perte pour l’?tat alors que celui-ci peine ? r?unir, a-t-il ajout?, 3 milliards de gourdes pour financer un programme d’assistance sociale aux plus vuln?rables.

Le Premier ministre Ariel Henry a pr?venu que des gens vont inciter la population ? gagner les rues <>. <>, a poursuivi Ariel Henry, soulignant que les probl?mes doivent ?tre r?solus dans la concorde, sans violence.

<>, a-t-il promis, pr?cisant que 134 restaurants communautaires distribuent plus de 40 000 plats chauds par jour. Le Fonds d’assistance ?conomique et sociale (FAES) a remis plus de 51 000 kits alimentaires en divers points du pays. 50 000 personnes parmi les plus pauvres ont re?u un peu d’argent via leurs t?l?phones. Le minist?re des Affaires sociales versera encore de l’argent. Il est pr?vu un programme de 410 millions de gourdes en faveur des ouvriers de la sous-traitance textile. Pour la rentr?e des classes, 50 000 familles ayant plusieurs enfants sont s?lectionn?es pour recevoir un appui financier avec des fonds du Fonds national de l’?ducation (FNE), a d?taill? Ariel Henry, qui a ?voqu? la tenue de travaux ? haute intensit? de main-d’oeuvre ? la diligence de certains minist?res, dont celui de l’Agriculture et de l’Environnement.

L’adresse ? la nation du Premier ministre Ariel Henry est survenue sur fond de manifestations ? Port-au-Prince et dans plusieurs villes de province pour exiger son d?part du pouvoir. Sur l’augmentation des prix ? la pompe, une source proche du minist?re de l’?conomie et des Finances interrog?e vendredi avait confi? que des simulations de prix sont ? l’?tude. Les autorit?s ont par ailleurs soulign? qu’avec la subvention le prix de l’essence en Ha?ti est le plus bas comparativement ? des pays de la r?gion comme la R?publique dominicaine.